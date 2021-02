Bi si upali na ta vlakec smrti?

Prosti pad

Kar štirje kilometri adrenalina! FOTO: Twitter

160

metrov v globino bodo zgrmeli potniki.

Qiddiya, ki stoji kakšnih 40 kilometrov od Riada, bo leta 2023 postala svetovno središče zabave, športa in umetnosti, napovedujejo snovalci parka vseh parkov: Six Flags Qiddiya, ki ga gradijo od leta 2018, pa bo adrenalina željnim ponudil tudi vlakec smrti, kakršnega svet še ni videl, napovedujejo.Atrakcija bo namenjena le najpogumnejšim, ki bodo med vratolomno vožnjo izkusili tudi 160-metrski padec v globino, med katerim bo vlakec, ki ga bo poganjala najsodobnejša tehnologija, dosegel neverjetno hitrost 250 kilometrov na uro ali celo več: občutek prostega pada, napovedujejo načrtovalci Sokolovega leta, kakor se imenuje vlakec smrti, ki bo na obrobju savdske prestolnice ponujal tri minute nepozabnega doživetja.Na adrenalinsko dogodivščino se bo lahko hkrati podalo dvajset ljudi. Pot bo dolga štiri kilometre, konstrukcija pa bo najvišja samostoječa tovrstna struktura, napovedujejo v parku, ki je sicer del ameriške franšize in kjer bo za obiskovalce na voljo skupno 28 atrakcij, razporejenih v šest tematskih sklopov; ob Sokolovem letu se bodo najpogumnejši lahko preizkusili v prostem padu s strašljivega stolpa Sirocco Tower, najvišjega te vrste na svetu. Pod Sokolov let se bo podpisalo liechtensteinsko podjetje Intamin, specializirano za adrenalinske vožnje v zabaviščnih parkih, ki je že avtor številnih drznih rekordov, denimo proge Formula Rossa v Abu Dabiju, katere vlakec doseže hitrost 240 kilometrov na uro, a bo kmalu moral prepustiti prestol Sokolovemu letu.Six Flags je prvi park odprl leta 1961 v Teksasu, od takrat pa so se razširili po vsem svetu, od Kanade in Mehike pa vse do Kitajske.