Je vlada tajila resnično epidemiološko stanje pred volitvami? Beograd v primežu virusa in nasilja

tisoč okužb so že potrdili v Srbiji.

Srbija je znova v primežu novega koronavirusa, a tudi nasilja: od torka zvečer v prestolnici divjajo nasilni protesti, ki so se sprevrgli tudi v spopade s policisti, nekateri pa so celo vdrli v stavbo parlamenta.Izbruh je, kot kaže, posledica nedavnega nagovora: predsednik je namreč napovedal nove ukrepe zavoljo zajezitve covida-19, nocoj naj bi znova uvedli policijsko uro, ki naj bi veljala vsak konec tedna do nadaljnjega, zbiranje naj bi omejili na zgolj pet ljudi. Kljub opozorilom oblasti so se množice začele povečevati in kmalu jih je bilo v središču mesta več tisoč, manjši skupini desničarjev pa je uspelo celo vdreti v pritličje parlamenta, od koder so jih potem pregnali možje postave.Ti so bili sicer deležni nasilnega obračuna, ko so jih besni protestniki začeli obmetavati s plastenkami, jajci, kamenjem in celo baklami, zagorelo je več smetnjakov in avtomobilov, tudi pet policijskih. V izgredih je bilo ranjenih najmanj 43 policistov in 17 protestnikov, po zadnjih podatkih je pridržanih 23 nasilnežev, a številke se bodo nedvomno povečale, saj se prek družabnih omrežij že širijo napovedi in pobude k še večjim izbruhom. Mnogi političnemu vrhu očitajo domnevno zatajitev resničnih podatkov o okužbah, da bi lahko izpeljali volitve, zdaj pa za zastrašujoče stanje krivdo vali na ljudstvo.Množice so policisti začasno sicer pregnali s solzivcem, a se bojijo, da najhujše še prihaja, vpletel pa se je tudi varuh človekovih pravic, ki je opozoril na nasilne aretacije in grobo ravnanje predvsem policistov v civilu, čeprav so jo v obračunih skupili številni možje postave. Skupno so v Srbiji doslej potrdili približno 17.000 okužb z novim koronavirusom, umrlo je več kot 300 bolnikov, število obolelih in hospitaliziranih pa se zadnje dni izrazito povečuje.