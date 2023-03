Astronavtke bodo šle na Luno v belem (FOTO)

Obleke za potovanje v vesolje pač niso kak poseben modni posladek, vseeno pa se zdi lepo, da so najnovejše izdelane z mislijo na nežnejši spol. Nasa je v teh dneh svetu predstavila vesoljsko obleko, ki jo bodo nosili astronavti vesoljske ladje Artemis III, med katerimi so tudi ženske; doslej so tja potovali le moški. Vsi skupaj bodo prvi ljudje, ki bodo pristali na južni strani Lune. Obleko je ameriška vesoljska agencija oblikovala skupaj z letalskim podjetjem Axiom.

Omogočala bo normalno hojo

V primerjavi z oblekami, ki so jih nosili astronavti na Apollu, prvi raketi s človeško posadko, ki je pristala na Luni, nova obleka omogoča boljšo mobilnost. Astronavti se v njej naj ne bi več spotikali med hojo po Luninem površju, kot se je to dogajalo v prejšnji opravi.

Poleg tega jim zaradi posebne tehnologije, vgrajene v obleko, po Luni ne bo treba skakati kot zajcem: obleka jih bo držala na tleh in jim omogočala normalno hojo. Lahko se bodo pripogibali k tlom ali se stegovali za stvarmi nad njihovimi glavami. Obleka je iz posebne folije ter sintetičnih vlaken, k njej pa spadajo še okrogla čelada in škornji. Sistem za dihanje je po besedah izdelovalcev kombinacija zračnega rezervoarja za potapljanje in klimatske naprave.

Na predstavitvi so poudarili njene številne prednosti.

V vesoljski obleki astronavti ne bodo preveč izstopali: je črna, le nekaj podrobnosti je fluorescentno oranžnih ali modrih. Gre za začasno rešitev, prototip, v katerem bodo astronavti trenirali za polet, ki se bo zgodil leta 2025. Končna obleka, v kateri bodo hodili po Luni, bo bela.

Podjetje Axiom je za oblikovanje obleke prejelo vrtoglavih 215,84 milijona evrov. Mogoče jo bo uporabljati tudi na dolgi rok. Vesoljske obleke ni mogoče obleči tako preprosto kot vsakdanja oblačila: zadaj ima posebno loputo, skozi katero astronavt spleza v oblačilo. To ima več plasti in v notranjosti zadržuje zrak, podobno kot balon. Izolacijska plast obleke ščiti astronavte pred temperaturnimi nihanji. Zunanja plast je zasnovana tako, da se ne trga in je odporna proti prahu.

Obleko bodo pred uporabo seveda testirali, in sicer v laboratoriju v Johnsonovem vesoljskem centru, v 12 metrov globokem bazenu, ki so ga spremenili v Lunino površje. Znanstveniki bodo med drugim opazovali, kako gibljiva je obleka in kako utrujeni bodo astronavti, ko jo bodo nosili med šesturnim delavnikom.