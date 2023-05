Apokaliptični prizori iz Hrvaške: voda zalila hiše, nekateri nočejo zapustiti poplavljenih domov (VIDEO)

»Stanje na območju Gračca se danes zjutraj nekoliko umirja, reka Otuča se je vrnila v svoje korito, medtem pa gasilci odstranjujejo vodo in pomagajo krajanom,« so sporočili iz hrvaške gorske reševalne službe (GSS Hrvatska). Minula noč je bila na omenjenem območju precej huda, saj se je reka razlila. »Poplavilo je občino Gračac, v naselju Žabarica, v središču občine, je v mnoge hiše pritekla voda, štiri družine so bile evakuirane že zvečer,« pripoveduje Josip Brozičević, GSS Hrvatska.

»Težko je reči, v koliko hiš je prodrla in še prodira voda, je pa nekaj družin, ki jih je poplavilo, a so zavrnili evakuacijo, saj se lahko namestijo v višje nadstropje in nočejo zapustiti doma,« je še pojasnil. Pristojne službe so poskrbele za evakuacijo najbolj izpostavljenih hiš, ljudi so namestili v sprejemnih centrih, v Gračcu je denimo v kulturnem informativnem centru, KIK Gračac.

V Obrovcu reka Zrmanje še nikoli ni bila tako visoka, razglasili so izredne razmere. Vso noč so vsi, ki so lahko, polnili vreče s peskom, da bi se zavarovali pred vodo.

Obilno deževje tudi v Sloveniji