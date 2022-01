Ana sejala smrt v treh državah

Afriško celino je prizadela huda tropska nevihta Ana, ki je z močnim dežjem in silovitim vetrom sejala smrt v treh državah. Na Madagaskarju je umrlo najmanj 48 ljudi, v Mozambiku 18, v Malaviju pa 11, večino so pokopale ruševine njihovih domov. Številni so ostali brez strehe nad glavo, poškodovanih je več deset tisoč stanovanjskih hiš in drugih stavb; narasle reke so odnašale mostove, poplavljena so polja, poginila je tudi živina, kar pomeni, da so mnogi ostali brez osnovnih virov preživetja.

Marsikje so brez elektrike, na Madagaskarju jih je moralo domove zapustiti 130.000; po poročanju tujih agencij so se zatekli v šole in telovadnice ter druge javne ustanove v prestolnici Antananarivo. V Mozambiku, po katerem mogočne nevihte zadnja leta kar udrihajo in kjer si še vedno niso povsem opomogli po ciklonih Idai in Kenneth, ki sta jih prizadela leta 2019, je uničenih 10.000 domov, zrušile so se šole in bolnišnice, v Malaviju so številni brez elektrike.

77 življenj je vzela ujma.

Nevihta je dosegla tudi Zimbabve, a tam ni povzročila gmotne škode, tudi o morebitnih žrtvah ne poročajo. Pristojne službe nastalo škodo še ocenjujejo, oblasti prosijo preostale afriške države ter mednarodno skupnost za pomoč pri obnovi infrastrukture, predvsem pa si želijo prizadeta območja čim prej oskrbeti z električno energijo in pitno vodo.

V Indijskem oceanu je sicer že nastala nova tropska nevihta, Batsirai, ki z vzhoda preti južni Afriki, do marca, ko se bo predvidoma končalo deževno obdobje, pa jih pričakujejo še šest.