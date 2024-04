Ameriški diplomati in vohuni zbolevajo za skrivnostno boleznijo. Obtožbe letijo na Rusijo

Pred časom smo pisali o tem, da se je med ameriškimi diplomati pojavil tako imenovani havanski sindrom. Od leta 2016 so se številni, ki živijo v Havani na Kubi, in njihove družine pritoževali nad skrivnostnimi glavoboli, vrtoglavico, izgubo sluha in slabostjo. Za tem so podobne pritožbe začele prihajati tudi iz drugih delov sveta. Ameriška vlada ni izključila možnosti, da je šlo za nekakšen napad. Vseskozi pa so poudarjali, da ni znano, kaj je v ozadju.

Spletna stran Jutarnji.hr pa zdaj poroča o novi preiskavi v zvezi s tem sindromom, ki sta jo opravila medijska skupina Insider ter nemški Der Spiegel, sodeloval pa je tudi CBS-ov 60 minutes. Ta daje nove zanimive informacije.

Energetsko orožje

Kot je zapisala omenjena hrvaška spletna stran, ki se sklicuje na Insider, bi bila lahko skrivnostna bolezen povezana z energetskim orožjem, ki naj bi ga imeli člani ruske vojaško-obveščevalne sabotažne enote.

Insider po poročanju omenjenega portala trdi, da so bili člani ruske vojaške obveščevalne enote razporejeni na prizorišču zdravstvenih incidentov. Raziskava je tudi ugotovila, da naj bi visoki člani omenjene enote prejeli nagrade in napredovanja za delo, povezano z razvojem orožja.

Pred časom je bilo sicer rečeno, da obstaja več dokazov, da tuje sile pri vsem skupaj niso vpletene in tudi Rusija je že zanikala kakršno koli vpletenost.