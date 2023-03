Širjenje »havanskeg sindroma«: 1500 primerov prijavljenih v 96 državah, tajna služba nima pojma, kaj bi lahko bilo

Ameriške tajne službe ne domnevajo, da je za tako imenovani »havanski sindrom«, ki se je pojavil med ameriškimi diplomati, »tuji sovražnik«.

Od leta 2016 so se številni ameriški diplomati, ki živijo v Havani na Kubi, in njihove družine pritoževali nad skrivnostnimi glavoboli, izgubo sluha, vrtoglavico in slabostjo. Število zaposlenih na tem veleposlaništvu so nato zmanjšali na minimum. Kasneje so podobne pritožbe prihajale tudi iz drugih delov sveta. Ameriška vlada dolgo časa ni izključevala možnosti, da je šlo za nekakšen napad – vseskozi pa je bilo poudarjeno, da ni znano, kaj je v ozadju.

Ni dokazov, da gre za usmerjeno energijo

Nedavno objavljeno poročilo obveščevalnih služb postavlja pod vprašaj dolgoletne sume prizadetih, da so bili morda tarča globalne akcije Rusije ali katere druge države, katere cilj je bil z nekakšno usmerjeno energijo napasti Američane, poroča Jutarnji list. Namesto tega poročilo pravi, da obstaja več dokazov, da tuje sile niso vpletene. V nekaterih primerih so ZDA ugotovile, da med nasprotujočimi si vladami vlada zmeda in sumi, da bi lahko bil »havanski sindrom« ameriška zarota.

Tajne službe so preiskale 1500 primerov po vsem svetu

Po prejšnjem poročilu Washington Posta še vedno ni razlage za te primere. To je frustrirajoča »uganka«, časopis citira člana ameriške tajne službe, ki pravi, da so odprti za nove zamisli in dokaze. Preiskovalci so pregledali okoli 1500 primerov v 96 državah. V mnogih od njih so našli druge možne razlage, kot so zdravstveni razlogi, slaba klimatizacija in prezračevanje ali elektromagnetno valovanje neškodljivih naprav, kot je računalniška miška. Posebej podrobno so preiskali več kot dvajset primerov. Nobeden od njih ni bil povezan s sovražnikovim napadom. Prav tako niso našli nobenega dokaza, da bi nasprotnik ZDA posedoval orožje, ki bi lahko povzročilo navedene simptome.

Zdravstvene težave ameriških vojakov in njihovih družin niso vprašljive, je poudaril direktor Cie William Burns. Kot je dejal, bodo tudi v prihodnje skrbeli za zdravje in dobro počutje zaposlenih ter zagotavljali njihovo zdravstveno oskrbo.

Žrtve govorijo o ciljanem napadu

Še lani je neodvisna skupina strokovnjakov prišla do zaključka, da bi nekatere primere »havanski sindrom« lahko povzročila nekakšna ciljna uporaba elektromagnetnega sevanja. Mnogi od prizadetih trdijo, da so bili žrtve ciljanega napada. Vedno znova se kot možna storilka omenja Rusija. Po poročanju Washington Posta trenutno poročilo skoraj v celoti ovrže to tezo. Bolni diplomati so ameriško vlado večkrat obtožili, da omalovažuje resnost teh simptomov.

