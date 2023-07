Ameriška vojska jih je hranila več kot 70 let, zdaj uničujejo še zadnje zaloge

Strokovnjaki v vojaških skladiščih v Koloradu in Kentuckyju odstranjujejo še zadnje zaloge kemičnega orožja v ZDA, je poročal ameriški časnik New York Times. Pojasnjuje, da proces odstranjevanja oziroma uničevanja kemičnega orožja v ZDA poteka že več desetletij.

Kemično orožje so uporabili v Iraku in Siriji (fotografija je simbolična). FOTO: Reuters

Zadnje zaloge kemičnega orožja uničujejo roboti, ki razstavljajo granate s kemičnimi strupi in jih nato sežgejo na temperaturi nad 800 stopinj Celzija. Ameriška vojska te zaloge hrani že več kot 70 let, čez nekaj dni pa naj bi bile dokončno uničene. Uporabo kemičnega orožja je svet obsojal vse od prve svetovne vojne, vendar pa so ga države vseeno kopičile, saj je obljubljalo velike rezultate z malo vložka. Oborožene sile ZDA kemičnega orožja domnevno niso uporabljale od prve svetovne vojne, vendar pa je ameriška vojska zastrupljala Vietnam v času vojne s herbicidi in drugimi strupenimi sredstvi.

Uporabili tudi v Iraku in Siriji

ZDA in Sovjetska zveza so se o uničenju kemičnega orožja načeloma dogovorile leta 1989, ameriški senat pa je šele leta 1997 ratificiral Konvencijo o prepovedi kemičnega orožja. ZDA so imele tudi obsežen program biološkega orožja, ki pa naj bi bilo uničeno že v 70. letih prejšnjega stoletja.

Uporabo kemičnega orožja je svet obsojal vse od prve svetovne vojne.

Pentagon je sprva načrtoval, da bo popolno uničenje vseh zalog kemičnega orožja trajalo le nekaj let in stalo okrog 1,4 milijarde dolarjev. Proces se je zavlekel do danes, skupna cena pa je narasla na 42 milijard dolarjev.

Velika Britanija je svoje zaloge uničila leta 2007, Indija leta 2009, Rusija pa 2017. Nazadnje je kemično orožje uporabljal režim sirskega predsednika Bašarja Asada med letoma 2013 in 2019, v letih 2014 in 2016 pa ga je v Iraku in Siriji uporabljala tudi Islamska država (IS).