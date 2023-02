Američani trdijo: tudi nad Aljasko in Kanado sestreljena predmeta sta balona

Oba predmeta, ki so ju ZDA v petek in soboto sestrelile nad Aljasko in Kanado, sta bila balona, le da sta bila bistveno manjša od tistega, ki so ga Američani sestrelili prejšnjo soboto nad Atlantskim oceanom v Južni Karolini, je razkril vodja večine v senatu, demokrat Chuck Schumer.

Ameriška vlada po njegovih besedah verjame, da je šlo za balona, oba sta letela na višini okoli 12.000 metrov in sta tako ovirala civilni letalski promet. Kot je Schumer še povedal v pogovoru za ameriško televizijo ABC, je informacije dobil od svetovalca za nacionalno varnost Jacka Sullivana.

Sestrelitev predmetov je vplivni senator ocenil kot primerno ter kot ponižujočo za Kitajsko. »Mislim da so bili Kitajci ujeti na laži. In mislim, da je to zanje velik korak nazaj,« je dejal. Menil je še, da bo moral Peking zdaj hočeš nočeš ustaviti svoj program vohunskih balonov, ki jih najverjetneje pošilja na vse konce sveta in nikakor ne le v ZDA.

Ameriška in kanadska operacija iskanja ostankov sestreljenih predmetov se medtem nadaljujeta, prav tako ekipe ameriške vojske z letali, čolni in celo mini podmornicami še naprej preiskujejo morje ob obali Južne Karoline.