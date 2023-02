Američani nad Aljasko sestrelili še en »leteči predmet«: velik je bil približno kot majhen avtomobil

Ameriška vojska je danes nad Aljasko sestrelila še en »leteči predmet«, so danes sporočili iz Bele hiše. Kot so dodali, je predmet letel na veliki višini in je ogrožal varnost civilnega zračnega prometa, zato ga je ameriška vojska po ukazu predsednika Joeja Bidna sestrelila, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Predsednik je vojski ukazal, naj sestreli leteči predmet,« je dejal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby. Kot je dodal, zaenkrat nimajo informacij o njegovem izvoru.

Objekt je bil veliko manjši od velikega kitajskega balona, ki je prejšnji teden preletel ZDA in ga je v soboto pred atlantsko obalo sestrelilo ameriško bojno letalo, je dejal Kirby. Po njegovih besedah je bil približno velik kot majhen avtomobil in je letel na višini približno 40.000 metrov.

Minulo soboto so ZDA nad Atlantikom sestrelile kitajski domnevno vohunski balon, ki je pred tem vstopil v ameriški zračni prostor. Isti dan so kolumbijske oblasti sporočile, da so v petek v svojem zračnem prostoru opazile predmet s podobnimi lastnostmi.

V Pekingu so se ostro odzvali na sobotno sestrelitev, ki je še dodatno zaostrila odnose med ZDA in Kitajsko. Vztrajajo, da je šlo za civilno zračno plovilo, ki je v ameriški zračni prostor vstopilo "zaradi višje sile".

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je pred tem v petek po razkritju, da je domnevno vohunski balon nad ameriškim ozemljem kitajskega izvora, preložil napovedani obisk Pekinga in kasneje dejanje Kitajske označil za neodgovorno in nesprejemljivo.