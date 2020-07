Alarmantno stanje v Srbiji: umrl 26-letnik, ki je bil prej zdrav

Član srbskega kriznega štaba in direktor infekcijske klinike v Beogradu Goran Stevanović je opozoril, da je stanje v Srbiji alarmantno. »Umrl nam je fant, rojen leta 1994, ki je bil sicer zdrav,« je dejal tamkajšnjim medijem. Kot je opozoril, se v bolnišnici zdravi veliko mladih s težkimi simptomi, a da mnogi ljudje bolezni še vedno ne jemljejo resno. Po besedah direktorja imajo največ težav z mladimi, ki ne upoštevajo ukrepov in ne nosijo mask.



Po besedah Stevanovića se t. i. drugi val od prvega razlikuje predvsem po tem, da ima več pacientov težje simptome koronavirusne bolezni, in sicer kar 10 odstotkov.



Tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić je na današnji novinarski konferenci opozoril, da je število obolelih vsak dan višje in da ne vedo več, kam s pacienti, saj zdravstveni sistem poka po šivih. Svoje državljane je pozval k previdnosti in upoštevanju ukrepov.