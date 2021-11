5G za manj denarja

Nokia je na jesenski predstavitvi novosti poleg tablice, slušalk in zelo trpežnega telefona XR50 predstavila tudi najcenejši 5G pametni telefon, ki nosi oznako G50. Gre za ličen primerek finskega oblikovanja, v katerem se skrivajo soliden srednjerazredni procesor snapdragon 480 5G, štirje gigabajti delovnega pomnilnika, 64 GB shrambe, trioka glavna kamera in dobra baterija, to pa vse skupaj za nekaj čez tristo evrov.

3 leta rednih varnostnih popravkov bo deležna nokia G50.

Novo omrežje

Finska Nokia želi s tem telefonom omrežje pete generacije približati širšemu krogu ljudi, saj so bili doslej 5G telefoni večinoma iz zgornjega cenovnega razreda. Omrežja 5G naj bi do leta 2024 pokrivala že 40 odstotkov sveta in obvladovala četrtino vseh mobilnih podatkov, tako da telefoni, ki bodo znali izkoristiti prednosti super hitrega prenosa podatkov z nizkimi dostopnimi časi, ne bodo smeli biti več nekaj futurističnega in nedosegljivega.

Spodobna kamera

Na voljo je v oceansko modri in barvi polnočnega sonca. FOTOGRAFIJI: Staš Ivanc

Dobre zmogljivosti

Nokia G50 ima trioko glavno kamero (tokrat brez napisa Zeiss), ki jo sestavljajo širokokotno zrklo z 48 milijoni točk ter ultra širokokotni objektiv s petimi megapiksli in globinska kamera z 2 MP. Fotografije niso nič presunljivega, a v dobri svetlobi bodo posnetki, narejeni z glavno lečo, povsem dobri. Globinska kamera seveda skrbi za tisti učinek zamegljenega ozadja pri portretih, ultra širokokotna pa za širše posnetke, ki so sicer nekoliko temnejši, kot bi bilo fino. Selfie kamera z 8 MP ni nič posebnega in svoje delo pri dnevni svetlobi opravlja korektno. Tako zadnja kot prednja kamera snemata video v visoki ločljivosti 1080p.

Qualcommov procesor snapdragon 480 5G ni nikakršen paradni konj, a svoje delo opravi več kot zadovoljivo. Če ga ne bomo obremenjevali z najzahtevnejšimi igricami, bo vse teklo mirno in hitro. Tudi pomnilnika je dovolj, shrambo pa se da razširiti s spominsko kartico micro sd. Tudi baterija ni kar tako, saj se postavlja s 5000 mAh kapacitete in hitrim 18-vatnim polnjenjem. Čitalnik prstnih odtisov je vdelan v tipko za vklop in izklop, odziva pa se hitro in zanesljivo. Zaslon je običajni IPS panel, ima konkretno diagonalo 6,82 palca, žal pa le 720 krat 1560 točk.

Androidne nadgradnje

A poleg sposobnosti delovanja v omrežjih 5G je eden od glavnih adutov nove nokie tudi njena zavezanost androidu. Nokia kupcem telefona G50 zagotavlja najmanj dve leti nadgradenj operacijskega sistema in kar tri leta rednih varnostnih popravkov. Na telefonu je trenutno še nameščen obstoječi android 11, je pa pripravljen na veliko nadgradnjo na android 12. Poskrbeli so tudi za strojni del in kupcem ponudili dveletno garancijo.