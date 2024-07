»3000 evrov za to?« Pritoževala se je nad hrano v hotelu in sprožila burne odzive

Angleška tiktokerka, ki objavlja na profilu @thisonetimeinturkey, je objavila posnetek, v katerem se pritožuje nad hrano v luksuznem petzvezdičnem hotelu (Crystal Family Resort & Spa) v turškem obalnem mestu Antalya.

»Hrana ni na nivoju. To naj bi bilo letovišče s petimi zvezdicami, a v samopostrežni restavraciji vsak dan strežejo isto hrano. Ponujajo juho za zajtrk, sire in šunke. Na voljo so še umešana jajca, pomešana s paradižniki, mleto govedino, papriko, povsem naključne stvari,« je potožila.

Video:

»Plačaš 3000 evrov in dobiš to?!«

»Res ni dobro, nisem izbirčna, a sem gurmanka. In ko zapraviš skoraj 3000 evrov za dopust, a ti vsak dan postrežejo podobno, je res razočaranje. Sploh nisem zadovoljna. To enostavno ni dobro, res ni dobro,« je povedala in se pritožila, da nekaj hrane v ponudbi niti ni sveže.

»Enostavno ni tisto, kar bi pričakovali za zajtrk, res ni tako izjemno,« je rekla in pokazala dva velika lonca juhe, kar je sicer tradicionalni turški zajtrk.

»To je za zajtrk, ljudje, to? Nikakor ne,« je sklenila in sprožila burne odzive.

Pohvalila pa je kotiček s sladicami:

»Mislim, da si izgubila kompas«

Razočarani turistki so pod objavo pisali, da je hrana videti super, ob tem pa so se obregnili tudi v nepoznavanje turške kuhinje in običajev.

»Govoriš neumnosti, videti je super, veliko izbire in drugače kot doma – točno to, kar bi pričakoval, ko bi šel na dopust«, »Juha je običajna izbira za turški zajtrk, tako kot umešana jajca s paradižnikom. Mislim, da se motiš« in »Pritožuješ se, da je vsak dan ista hrana, imaš pa milijon možnosti,« je le nekaj komentarjev.