13 milijonov dijakov pisalo najtežji izpit na svetu, pritisk je bil ogromen

Ko govorimo o ambicioznosti in tekmovalnosti na delovnem mestu ter v šoli, običajno pomislimo na Japonce, ki veljajo za ene najbolj delovnih ljudi, saj v službah preživijo običajno deset ur in več, a Kitajci za njimi ne zaostajajo prav dosti. To je postalo jasno minuli konec tedna, ko je rekordnih 13,4 milijona kitajskih dijakov pisalo enega najbolj zahtevnih testov na svetu, rezultati pa bodo mladim omogočili ali onemogočili vpis na želeni kolidž.

Sončnice prinašajo akademski uspeh. FOTO: Str/Afp

Nacionalni sprejemni izpiti na kolidže in univerze potekajo dva ali tri dni, odvisno od regije, in skupno trajajo devet ur, v tem času morajo kitajski najstniki pokazati, česa so se naučili v zadnjih 12 letih. Pritisk je bil ogromen, kot pravijo mnogi, gre za izpit, ki določa, kakšna prihodnost čaka posameznika, da je vse skupaj še huje, pa ga je mogoče pisati samo enkrat. V življenju!

Ulice kitajskih mest so v petek in soboto preplavili ljudje, oblečeni v rdečo, ta barva na kitajskem simbolizira zmago, mnogi starši, ki so svoje dijake nestrpno čakali pred šolskimi vrati, pa so v rokah stiskali še sončnice, ki naj bi, tako verjamejo, prinašale akademski uspeh.

Izpit lahko vsak opravlja le enkrat v življenju.

Zaradi množice ljudi, ki so se zgrnili v mesta – nervozne, zaskrbljene in prestrašene dijake so spremljali starši in drugi sorodniki, ki so se, da bi jim zaželeli srečo na najpomembnejši dan v njihovem življenju, kot so dejali mnogi, pripeljali od blizu in daleč –, so bili na delu policisti, v Pekingu so že od zgodnjih jutranjih ur usmerjali promet, v Šanghaju pa v petek, na prvi dan izpita, ni bilo mogoče dobiti taksija, saj so bili vsi rezervirani tedne vnaprej.

Letos je izpit opravljalo pol milijona mladih več kot lani. FOTO: Str/Afp

Kitajske družabne medije so preplavile dobre želje, namenjene dijakom, veliko sreče in uspeha so jim zaželeli tudi zvezdniki, pridružil se jim je celo britanski nogometni zvezdnik David Beckham, ki je izredno priljubljen tudi v tej azijski državi.

Sprejemne izpite, gaokao v kitajščini, dijaki zadnjih letnikov pišejo vsako leto v začetku junija od leta 1952. Vsi morajo pisati izpit iz kitajščine in matematike, tujega jezika, lahko izbirajo med angleščino, francoščino, japonščino, ruščino, nemščino in španščino, nato si morajo izbrati še predmet s področja umetnosti ali znanosti. Tisti, ki izberejo predmet iz umetniškega sklopa, pišejo še test iz zgodovine, političnih znanosti in geografije, tisti, ki so izbrali predmet iz sklopa znanosti, pa morajo pisati še test iz fizike, kemije in biologije.