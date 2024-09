»S kaznivim dejanjem se nisem okoristil. Celo v minusu sem bil.« S temi besedami je včeraj Rok Kovačič, eden od skupno desetih obtoženih v zadevi prostitucija v Vili Klara v ljubljanskem Trnovem, končal svojo pot na sodišču. Že prejšnji petek je namreč s tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde in bil včeraj na podlagi tega tudi obsojen na 15-mesečno pogojno zaporno kazen, in sicer s preizkusno dobo treh let. Tožilec Matej Mavrič ga je pred tem spomnil, kako je v sodelovanju s soobtoženim Mladenom Bilićem in ob pomoči Elameri Ljubijankić Kovačič izkoriščal prostitucijo več deklet. Doga...