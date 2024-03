Zvečer se nam obeta burno vremensko dogajanje

Po delno jasnem dnevu nas čakajo zvečer in ponoči prehodne padavine z nizko mejo sneženja in ohladitvijo. Zvečer in ponoči se bodo padavine od zahoda še okrepile in zajele večji del Slovenije. Možne bodo tudi nevihte.

Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 600 m, v krajih z močnejšimi padavinami pa tudi nižje, poroča Arso.

»Zvečer nas bo od severa dosegla hladna fronta, ki s seboj prinaša precej burno vremensko dogajanje. Lahko nastanejo nevihte s krajevnimi nalivi, močnimi sunki vetra in sodro, nekatere kraje pa bo lahko pobelil tudi sneg,« je sporočil na družbenem omrežju X Meteoinfo Slovenija.

Kaj nas čaka jutri

Do jutra bodo padavine večinoma ponehale, od severozahoda se bo zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, v alpskih dolinah okoli -3 °C. Jutri bo sprva precej jasno, po nižinah lahko tudi megleno. Sredi dneva in popoldne bodo nastajali kopasti oblaki ter krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na severozahodu okoli 9 °C.