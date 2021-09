Župnik jih je ošteval zaradi čaščenja kamna

Da so Krkavče ena najstarejših vasi slovenske Istre, pričajo arheološke najdbe na bližnjem Gradišču in pokopališču, najstarejše med njimi segajo do predrimske dobe. Vas je zgrajena na treh plasteh kamnite skalne gmote okrog cerkve sv. nadangela Mihaela. Ponaša se s strnjeno zidanimi kamnitimi hišami z nepravilnimi tlorisi na različnih nivojih tal, mostovži, odrezanimi vogali ter ozkimi in vijugastimi ulicami. Slikovito okolje zaokrožijo stopnišča, baladurji, nadstreški, dimniki, ognjiščni prizidki in portali. Hiša Vrešje FOTO: Jaka IvanČiČ Prebivalci Krkavč ob koncu poletja in na začetku jesen...