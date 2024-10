Da so slovenski županje in župani lahko svojeglavi, so se prepričali že v marsikateri izmed 212 slovenskih občin. Mednje zagotovo spadajo občanke in občani Semiča, kjer že dolga leta županuje Polona Kambič. Daljnega leta 2010 je zmagala kot kandidatka SLS, nazadnje leta 2022 pa kot kandidatka liste s svojim imenom in gibanja Zdrava družba, ki širi novodobne poglede in skepso do marsičesa ustaljenega. Po podobni poti je šla tudi Kambičeva. Srečujem se tudi z onimi, ki niso imele sreče, imajo raka, umirajo ... Kot je pred dvema letoma povedala sama, je v času korone »snela 'plašnice' in končno...