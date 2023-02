Županja Nuška Gajšek besna zaradi RTV Slovenija: Če koga, je lahko sram vas

Nedavno so v programu oddaje Tednik na RTV Slovenija predvajali prispevek na temo kurentovanja na Ptuju. Na družabnih omrežjih je precej odmeval, ker je dogodek prikazal, po mnenju nekaterih, kot pijančevanje (v desnem zgornjem kotu je bilo predvajano tudi sporočilo Ministrstvo za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju), s čimer pa se mnogi niso mogli strinjati. Zaradi prispevka se je zdaj oglasila še županja Mestne občine Ptuj, Nuška Gajšek.

V javnem pismu, namenjenemu urednici Tednika Jeleni Aščič, je zapisala: »Prispevek v oddaji Tednik je namesto prikaza bistva Kurentovanja le-tega ponižal in ga želel prikazati kot primitivno dogajanje, kjer v prvi vrsti nista etnografsko izročilo in ohranjanje običajev, temveč navadno, ceneno pijančevanje.«

Nadaljuje: »Iz prispevka je namreč razbrati, da se je avtor zavestno odločil zmanipulirati in zavesti sogovornike ter jih zlorabil na najnizkotnejši način, kar je zmotilo širši krog gledalcev oddaje in sprožilo ogromno izjemno kritične debate.« Dodala je, da so takšen način obsodili številni, tudi iz novinarskih vrst.

Zaključila je z besedami, da če bi koga lahko bilo sram, je to njih in da bi bilo opravičilo na mestu.

Celotno javno objavljeno pismo si lahko preberete spodaj.