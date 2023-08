»Ni pošteno, da iz petih minut in moževih treh potegov z grabljami ustvarjate svojo popularnost«

Pred dnevi smo že poročali o zapisu prostovoljke, ki ga je delila znana slovenska zdravnica in v katerem je pozornost usmerjena na slabo koordinacijo prostovoljcev, ki so prišli na pomoč v Ljubno.

Franjo Naraločnik, župan občine Ljubno. FOTO: Piano Brane

Zdaj pa se je z daljšim zapisom na družabnem omrežju oglasil Franjo Naraločnik, župan občine Ljubno. Tako je med drugim navedel:

»Kdor dela, greši in pri toliko dela se je vodji pripetila odločitev, da vas pošlje, kamor vas je poslal. Slučajno sem bil doma in sem vas napotil na mejo s sosedom, ki sem mu sam prejšnji dan v naglici navozil prst v vse luknje, ki jih je pustila voda. Teren tam je še zmeraj takšen kot tisti dan, ker ste poleg sosedovega prijatelja Rudija, bili tistih pet minut edini prostovoljci na moji zemlji do zdaj. Pa mi je neurje porušilo gospodarski objekt, uničilo več hektarjev gozda in naneslo morje naplavin s potoka nad hišo.

Ni pošteno, da iz teh petih minut in moževih treh potegov z grabljami ustvarjate svojo popularnost in širite slab glas o nas.«

Župan je nadaljeval svoj zapis z utemeljitvijo, da to ni pošteno do vseh, ki so utrpeli veliko škodo in ki prebolevajo psihične strese.

»Ni pošteno do izjemne ekipe civilne zaščite in gasilcev, ki so v akciji cele dneve in noči in s katerimi bi šel tudi v vojno. Ni pošteno do prostovoljcev, ki so nam prišli pomagat in opravili izjemno fizično delo, ob tem pa nam vlili tudi voljo, da sploh še vztrajamo. Ni pošteno do vseh donatorjev, ki so z nami vse od krutega spoznanja, da sami sebi nismo dovolj. In ni pošteno do moje družine, ki pomaga vsem sosedom in me vidi v teh dneh doma le še bedeti, ko lahko drugi mirno spite. Lahko vprašate kogar hočete, občane in predvsem sosede, kako je pri nas doma v teh dneh, in dobili boste pravi odgovor, ki bo mogoče spremenil vaše čutenje ob vašem sprehodu čez naše dvorišče. Tudi zadovoljstvo vseh anonimnežev, ki vam v vašem pisarjenju pritrjujejo, pa o realni situaciji nimajo pojma. Boljše za vse, da nimajo teh izkušenj in občutkov, a ne pametovati o situacijah, ki jih ne želim nikomur.«

Odziv župana občine Ljubno. FOTO: Zaslonski Posnetek Facebook

