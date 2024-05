Na plaži v Črni gori 'skrivnostno bitje': ugriz je lahko zelo boleč (FOTO)

Po družbenih omrežjih je zaokrožila fotografija nenavadne živali, ki se je pojavila na plaži v Črni gori in katere ugriz je lahko zelo neprijeten in boleč.

Na Facebook strani Podgorica vremeplov je bila objavljena fotografija s kratkim opisom: »Slovenska Budva. Če obstaja biolog, ki ve, kaj je to? Več kosov na obali«.

Turisti so v komentarjih zapisali, da ne vedo točno, za kakšno žival gre, a naj bodo ljudje previdni.

»Zelo strupena vrsta morske gosenice – 'ognjeni črv'. Če se ga dotaknete, je treba območje takoj izpostaviti zelo visoki temperaturi, ker se strup iz bodic hitro širi in lahko povzroči bolečine, kot so opekline, vročina, glavobol, ki lahko traja tudi dva dni. Bodic ne poskušajte odstraniti z rokami ali pinceto, ker so dobesedno kot gobavost – ostanejo povsod in se prilepijo na vse površine. Najbolje jih je odpraviti z vžigalnikom (iz izkušenj),« se je glasil en komentar, poroča blesak.info.

Drugi ljudje v komentarjih so napisali podobne odgovore ...

»Če ga božaš, boš vedel, zakaj ga kličejo Ognjeni črv,« je bil še en komentar, ki mu je sledil še en: »Samo ne dotikaj se ga. Če vas piči, ste nesrečni z bolečino in iglami, ki jih ne morete izvleči. To je morska gosenica.''

In ta odgovor je zanimiv ... "To je stonoga iz Siem Reapa. Njen ugriz je majhen in majhen, vendar je lahko boleče, če opečemo mesto vboda. Človek dobi temperaturo, ki običajno traja dva dni, okoli 39 do 40 stopinj«.