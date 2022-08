Zoran se je s skirojem odpeljal od doma, a se ni vrnil

Celjske policiste so v soboto obvestili, da svojci pogrešajo 43-letnega Zorana Miljevića iz Celja. Nazadnje so ga videli v petek, 26. avgusta 2022, v dopoldanskih urah, ko se je z e-skirojem odpeljal od doma.

Visok je okoli 175 cm in je vitke postave ter ima kratke črno-sive lase. Ko so ga nazadnje videli, je nosil kratke džins hlače in rdečo majico z dolgimi rokavi.

Vse, ki so ga opazili, prosijo, da jih o tem obvestijo na telefonsko številko postaje Celje 03 54 26 400, na interventno številko 113 ali anonimno številko policije 080 12 00.