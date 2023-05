Zoran Janković je lahko zadovoljen: višje sodišče je odločilo takole

Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo tožilstva zoper sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča, ki je ljubljanskega župana Zorana Jankovića in njegova sinova Damijana in Jureta oprostilo obtožb zaradi domnevne zatajitve finančnih obveznosti pri prodaji delnic Mercatorja. Sodba je s tem pravnomočna.

»Prejšnji teden sem dobil še šesto pravdo, dokončno zaključeno ... Gre za prodajo delnic Mercatorja ... Tožilka Blanka Žgajnar se je pritožila (na sodbo prvostopenjskega sodišča) in sodišče je njeno pritožbo zavrnilo,« je danes na svoji redni novinarski konferenci v Ljubljani povedal Janković.

Šest oprostilnih primerov obtožb, od katerih jih je pet vložila tožilka Žgajnar, po njegovem mnenju kaže na to, da tožilstvo nima trdnih dokazov. Župan tudi ocenjuje, da ga želi tožilka diskreditirati.

Zaslužil skoraj 700.000 evrov

Tožilstvo je v tem primeru Jankoviću očitalo, da se je izognil plačilu davka na dobiček od kapitala pri prodaji delnic Mercatorja, in sicer da leta 2007 ni vložil napovedi davka, potem ko naj bi s prodajo 47.000 delnic zaslužil nekaj manj kot 689.000 evrov, od česar bi moral plačati nekaj več kot 103.000 evrov davka.

Prvostopenjsko sodišče je presojalo, kdaj je Janković delnice dejansko prodal: konec leta 2004 in pred uveljavitvijo davka na kapitalski dobiček z letom 2005 ali leta 2006, ko so bile delnice v lastništvu Electe Inženiring, ki je bila v lasti Damijana in Jureta Jankovića, prodane naprej. Ugotovilo je, da jih je prodal leta 2004 in da zato iz tega naslova ni imel davčne obveznosti.