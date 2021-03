Znova več kot 500 oseb v bolnišnicah zaradi koronavirusa

FOTO: Delo

V soboto so v bolnišnice zaradi covida 19 sprejeli 32 oseb, število ljudi, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, je tako zadnji dan tega tedna nad 500, kar pomeni, da se oddaljujemo od rumene faze. V bolnišnicah se je v soboto zdravilo 498 bolnikov, prvič po novembru manj kot 500. Sicer pa je bil v soboto delež pozitivnih s PCR-testi 13,7 % (PCR: + 382, testiranih: 2785), s HAT-testi so testirali 6752 ljudi (*ni podatka o pozitivnih). Tako je trenutno 10.796 (+ 382, − 418) aktivnih primerov okužb.Umrle so tri osebe, poroča sledilnik covida.V ponedeljek se zaradi ugodne epidemiološke slike v posavski regiji in jugovzhodni Sloveniji odpirajo terase gostinskih lokalov. V vseh regijah pa se v srednje šole vračajo še preostali dijaki.