Kaj nam prinaša teden, ki je pred nami?

Sprosti se pouk na fakultetah, odprejo se dijaški in študentski domovi za vse, odprejo se preostale servisne dejavnosti, odpravi se prepoved gibanja v nočnem času po vsej državi. Še vedno velja prepoved delovanja barov in diskotek.



V soboto smo dosegli prvi kriterij za prehod v rumeno fazo. Število bolnikov v bolnišnicah se je po besedah ministra za zdravjeprvič po novembru spustilo pod 500. Da bi prešli v naslednjo fazo sproščanja ukrepov in iz oranžne prešli v rumeno, pa mora biti izpolnjen še drugi kriterij, in sicer sedemdnevno povprečje novih primerov se mora spustiti pod 600. Vladni podatki kažejo, da smo trenutno daleč od tega, saj je sedemdnevno povprečje trenutno 776 novih primerov.V petek je bilo s hitrimi testi testiranih skoraj 30 tisoč oseb. Z metodo PCR so opravili 5287 testov in potrdili 920 novih primerov.Kljub temu da so pogoji za prehod v naslednjo fazo na ravni države še neizpolnjeni, pa se nekateri ukrepi s ponedeljkom vendarle sproščajo. V šolske klopi se bodo po dolgih mesecih lahko vrnili dijaki srednjih šol. Pouk v srednjih šolah bo potekal po modelu C, kar pomeni, da se bodo učenci tedensko izmenjevali in da se bo polovica šolala na daljavo polovica pa v učilnicah.V ponedeljek bodo lahko terase in vrtove odprli lokali v jugovzhodni in posavski regiji. A za gostince in goste bodo veljala pravila, ki se jih bodo morali držati. Strežba se bo lahko izvajala od 6. do 19. ure. Med gosti mora razdalja meter in pol in najmanj tri metre med robovi miz. Za eno mizo bodo lahko sedele največ štiri osebe.Veliko grožnjo pa nam predstavljajo novejše različice koronavirusa, ki se že širijo po Sloveniji, zato se obetajo zaostritve na meji. Znova se uvajajo kontrolne točke na mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko. 24 ur na dan bo prehod možen na mejnih prehodih: Vrtojba, Fernetiči in Škofije, Karavanke, Ljubelj, Šentilj, Gornja Radgona, Dolga vas in Pince.Ob vstopu v državo bodo tisti, ki nimajo negativnega testa, ki niso cepljeni ali niso preboleli covida 19, napoteni v karanteno, ki pa jo bo mogoče zaključiti po petih dneh, če bo rezultat testiranja negativen. Od sobote, 15. marca, pa vstopi v veljavo odlok, da se bodo morali enkrat tedensko testirati tudi dnevni ali tedenski migranti.V naslednjem tednu se začenja množično cepljenje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Teh, ki delujejo na tem področju, je v Sloveniji po besedah zdravstvenega ministra več kot 65.000. V soboto je pozval šolnike naj se v čim večjem številu odzovejo povabilu na cepljenje, saj bodo le tako lahko ostale šole odprte. Poudaril je, da bodo cepljenja ob rednem testiranju za zdravstvene delavce še dodatna obremenitev, in dodal, da se zavedajo, da je to tudi ključen korak, da pride do razbremenitve zdravstvenega sistema.RTV pa poroča, da so v soboto dopoldne v Kočevju že cepili več kot 100 učiteljev in vzgojiteljev. Zaposlene, ki so kronično bolni, so cepili že prejšnji teden. V Kočevju so s cepivom AstraZeneca cepili tudi 17 policistov in devet zaposlenih na sodišču.