Znano, koliko hospitaliziranih je cepljenih in s katerim cepivom

Dobra novica: interes za cepljenje se je močno povečal

Trenutno se v bolnišnicah 364 oseb. Po podatkih Nijz se je v zadnjih dveh tednih število bolnikov na intenzivni terapiji podvojilo in je danes zasedenih 98 postelj. Na akutnem oddelku je skupaj 266 oseb.s Sledilnika je na twitterju zapisal, koliko od trenutno hospitaliziranih je bilo cepljenih in s katerim cepivom, kar sicer mnoge zanima, a sam podatek kot tak ne pove prav dosti.Na covid oddelku jih je od skupaj 266 hospitaliziranih polno cepljenih 84 (34,4 odstotka): s Pfizerjem 61, z Astrazeneco deset, z Moderno sedem, z Janssnom šest.Od 98 oseb na intenzivni terapiji pa jih je polno cepljenih šestnajst (31,6 odstotka): s Pfizerjem enajst, z Astrazeneco trije, z Moderno dva in Janssnom nič.Da bi bili rezultati relevantni oziroma uravnoteženi, Renko pravi, da bi rabili še delež polno cepljenih po cepivu, a teh podatkov nimajo. Sam podatek o deležu cepljenih med hospitaliziranimi ne nosi pomembnega sporočila, saj bi se moral upoštevati tudi starost cepljenih in čas cepljenja z zadnjim odmerkom ter nenazadnje zdravstveni stanje hospitaliziranih cepljenih, številne pomisleke deli Renko.So pa nekateri izračunali, kakšen odstotek predstavljajo hospitaliziranih s posameznim cepivom glede na cepljene s tem cepivom. Če jih v bolnišnici leži trenutno 61, ki so se cepili s Pfizerjem, je ta številka 0,0046% vseh cepljenih s tem cepivom, za deset hospitaliziranih, cepljenih z Astrazeneco je ta odstotek 0,0031%, za sedem cepljenih z Moderno je odstotek 0.0038% in z Janssnom 0.0054%.Vedeti je treba, da bo ob večji precepljenosti tudi več potrjenih okužb med cepljenimi kot med necepljenimi, a po grobi oceni, cepivo prepreči dve tretjini hospitalizacij.Da je cepivo učinkovito je zgovoren tudi podatek, da je v DSO-jih in posebnih socialno-varstvenih zavodih skupaj cepljenih 95,5 odstotka ljudi - 80,6 % z dvema, 8,8 % z enim in 6,2 % s tretjim odmerkom. Od začetka avgusta je bilo 92 okuženih stanovalcev DSO, od tega v bolnišnici 2,1 % cepljenih in 15,8 % necepljenih okuženih.»V enem tednu je precepljenost s 1. odmerkom dvignila z 48.9 na 51.8 odstotka,« danes še ugotavlja Luka Renko s Sledilnika. »V zadnjem tednu je 1. odmerek prejelo skoraj tri odstotke populacije. Malce pozno in verjetno iz napačnih razlogov, ampak vsaj je premik v pravo smer in upam, da ga vsaj nekaj tednov uspemo obdržati.«