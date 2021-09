Postcovidna ambulanta v Ljubljani: covid lažje preboleli, a nato jih je doletelo trpljenje

Na infekcijski kliniki imajo dve vrsti ambulant za covid-19, in sicer kontrolno ambulanto za bolnike, ki so bili hospitalizirani zaradi covida in potrebujejo kontrolne preglede, in ambulanto za t.i. dolgi covid oziroma postcovid, v katero sprejemajo bolnike, ki so preboleli covid doma v dokaj lahko obliki, nato pa so se začeli številni simptomi, nam je pojasnila infektologinja, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja na UKC Ljubljana dr. Tatjana Lejko Zupanc, ki na kliniki skrbi tudi za postcovidno ambulanto.



Pri bolniki, ki so bili predhodno hospitalizirani zaradi covida, ugotavljajo, da imajo težave še kar dolgo časa, predvsem v smislu zadihanosti pri naporu, hude utrujenosti in bolečine v prsih, kot tudi, tako Lejko Zupančeva, številne nevropsihiatrične simptome motnje spomina in koncentracije. Pogosto potrebujejo obravnavo še pri pulmologu, nevrologu in kardiologu.



Medtem pa ni rečeno, da boste kljub lažji obliki covida, ki ste ga preležali doma, odrešeni bolnišničnih pregledov. Mnogo ljudi po covidu-19 sicer okreva, a se pri nekaterih še mesece ali celo leto po okužbi pojavljajo simptomi, znani kot dolgorajni covid, pojasnjuje Lejko Zupančeva.

Simptomi, ki se lahko razvijejo po razmeroma lahki obliki covida

Dolgotrajni covid lahko prizadene vsakogar, ne glede na to, v kakšni psihični in fizični kondiciji je bil pred okužbo, in ne glede na predobstoječa bolezenska stanja. »K nam pridejo predvsem tisti, ki zaradi težav po prebolelem covidu komaj funkcionirajo v vsakdanjem življenju, prej pa so bili polno aktivni ljudje,« pojasnjuje Lejko Zupančeva. Med težavami, ki jih opisujejo, so predvsem izrazita utrujenost in motnje koncentracija in spomina, našteva infektologinja, a spremljajo jih tudi zadihanost, glavoboli, izpadanje las, nespečnost, depresija, panični napadi, zaskrbljenost, skratka težave, ki nam onemogočajo normalno funkcioniranje.



V postocovicni ambulanti na infekcijski kliniki po besedah Lejko Zupančeve še vedno zdravijo bolnike iz lanskoletnega jesensko-zimskega vala, ki so imeli še alfa različico. Doslej so v ambulanto sprejeli okoli sto bolnikov, ocenjujejo pa, da mesec po covidu normalno ne funkcionira vsaj 30 odstotkov bolnikov in skoraj nihče od starejših s kroničnimi boleznimi. Pol leta ima težave še nekje okrog 10 odstotkov hospitaliziranih bolnikov in tudi posameznikov, ki imajo težave tudi še po letu dni od začetka bolezni. Število je verjetno še višje, saj nekateri po lažji preboleli obliki covida niti ne hodijo v ambulante, pojasnjuje Lejko Zupančeva. »Nekako se sprijaznijo, da potrebujejo več časa za normalizacijo in da so nekatere težave (npr. utrujenost) lahko zelo dolgotrajne.«



Stroka vseskozi opozarja, da posledice, ki jih pusti koronavirusna bolezen, so v primerjavi s posledicami cepljenja veliko hujše, kar je pred dnevi poudariltudi direktor Nijz. »Vse težave in stranske učinke, ki jih povzroča cepivo, se z ustreznim medicinskim pristopom sanirajo, ljudem zaradi tega ni treba umirati. Imamo zdravilo, imamo postopek, imamo vse. Od 30 do 40 odstotkov ljudi, ki preboli covid-19, ima vsaj eno dolgoročno težavo. Tisti, ki so preboleli covid-19, morajo kar nekaj časa delati na tem, da spet pridejo v svoj delovni tempo,« je poudaril Krek.

