Znano, kdo je najbolj bogatel zaradi testiranja na koronavirus

Te dni, ko so omejitve in ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa skoraj povsem odpravljeni - kar sicer ne pomeni, da je virus že izginil, o tem priča tudi današnji podatek o večjem številu okužb - je tudi že čas za izračun ogromnih stroškov, ki jih bomo plačali zaradi epidemije. Časnik Finance je opravil analizo, koliko so Slovenijo stala testiranja in prišel do ugotovitve, da smo zanja namenili okoli 230 milijonov evrov. Kako velik je ta strošek, jasno pove podatek, da je bil denimo celotni strošek UKC Maribor pred epidemijo na letni ravni podoben - 234 milijonov evrov.

V dveh letih smo sicer opravili okoli 20 milijonov testov vseh vrst: PCR, HAT in teste za samotestiranje. Po podatkih ZZZS, je v letu 2021 znašala skupna vrednost obračunanih zahtevkov izvajalcev testiranja skoraj 165 milijonov evrov, v letu prej pa le 8,5 milijona evrov.

Del te pogače so v veliki meri prejeli zdravstveni domovi, ki so izvajali testiranja, precejšen delež pa je šel tudi zasebnikom koncesionarjem, ki so na račun brezplačnega testiranja spretno polnili svoje blagajne. Kot pišejo Finance, je med njimi najveć - 10,8 milijona evrov - prejelo podjetje Gromed otorinolaringologija, nekaj manj - 8,9 milijona - je prejel ZZ Zdravje znanega kirurga Marka Bitenca. Estetika Fabjan je s tega naslova prejela 6,6 milijona evrov, podjetje Medical Fabjan pa še 3 milijone.

Za primerjavo: ZZ Zdravje je imel pred epidemijo 1,34 milijona evrov prihodkov, Gromed pa predlani le 237 tisoč evrov, še pišejo Finance. Gromed je tudi opravil trikrat več HAG-testov kot zdravstveni dom Maribor ter šestkrat več kot zdravstveni dom Ljubljana.

Zahtevki izvajalcev so denimo v ZD Maribor znašali 3,7 milijona evrov, v ZD Ljubljana pa 1,6 milijona.