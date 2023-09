Znano, kdo bo v poslanskih klopeh nadomestil Zavca in Marzidovška

DZ je danes potrdil poslanska mandata nadomestnima poslancema Juriju Lepu in Dejanu Süču. V poslanskih klopeh bosta nasledila poslanca Gibanja Svoboda Dejana Zavca in Martina Marzidovška, ki sta minuli teden odstopila.

Dejan Zavec. FOTO: Matej Družnik

Zavec in Marzidovšek sta svojo odločitev o odstopu javnosti sporočila minuli četrtek. Kot sta pojasnila, Zavec odhaja iz zdravstvenih razlogov, Marzidovšek pa zaradi novega kariernega izziva, svoje poslanstvo bo nadaljeval na področju umetne inteligence. Oba sta v izjavi za javnost zanikala, da odstopata, ker se ne bi našla v funkciji poslanca.

Že v ponedeljek se je DZ ob začetku rednega plenarnega zasedanja seznanil z odstopom Zavca in Marzidovška, s čimer jima je prenehala funkcija. Državna volilna komisija je zatem ugotovila, da imata pravico do opravljanja funkcije nadomestnih poslancev Lep in Süč, oba pa sta mandat sprejela.

Lep ni novinec v državni politiki

Lep, ki bo glede na volilne izide na lanskih parlamentarnih volitvah v DZ nasledil Marzidovška, sicer ni novinec v državni politiki. Funkcijo poslanca je opravljal že v minulem sklicu DZ, ko je bil v parlament izvoljen na listi DeSUS. Delovanje stranke so sicer zaznamovala številna razhajanja med vodstvom stranke in člani poslanske skupine, Lep je ob tem tudi izstopil iz poslanske skupine. Skupaj s poslanci iz takratne SMC Igorjem Zorčičem, Janjo Slugo in Branislavom Rajićem je nato ustanovil poslansko skupino nepovezanih poslancev, pred volitvami v DZ pa se je skupaj s poslanko Slugo včlanil v stranko Roberta Goloba, danes predsednika vlade.

Na ponoven vstop v poslanske klopi je moral Lep torej čakati dobro leto. Sprva je sicer kazalo, da je tudi njemu uspel preboj v DZ, a se je moral zaradi računalniške napake v sistemu pri izračunu poslanskih mandatov od stolčka v parlamentu posloviti. Lep je bil sicer pred vstopom v državno aktiven tudi v lokalni politiki. 12 let je bil župan občine Selnica ob Dravi, osem let pa tudi podpredsednik Združenja občin Slovenije. Rojen je 30. septembra 1958, je univerzitetni diplomirani inženir lesarstva, od leta 1989 naprej je bil samostojni podjetnik.

Süč ima manj političnih izkušenj

Njegov strankarski kolega Süč, ki bo v DZ nasledil Zavca, bo medtem v poslanske klopi sedel z manj političnimi izkušnjami. 33-letni diplomirani profesor geografije in zgodovine je bil sicer tudi sam aktiven v lokalni politiki, deloval je kot občinski svetnik v občini Lendava, na lokalnih volitvah pa se je potegoval tudi za županski stolček, a so volivci mandat na čelu občine takrat podelili kandidatu SDS in NSi Janezu Magyaru.

Süč v DZ prihaja z mesta vodje kabineta ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko. Pred tem je v občini Lendava deloval predvsem na področju kulture, bil je namreč koordinator kulturnega programa v Knjižnici - Kulturnem centru Lendava in organizator kulturnih dogodkov na Zvezi kulturnih društev Lendava.