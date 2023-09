Pogovor z Dejanom Zavcem: Politika je najbolj stresna izkušnja, kar sem jih doživel

Dejan Zavec ni več poslanec. Na današnji redni plenarni seji so se poslanci seznanili z odstopom dveh poslancev Gibanja Svobode. »Dobro sem. Odlično,« pove Zavec, ko ga pokličemo in vprašamo, kako se počuti zdaj, ko je zaključil s poslanskim mandatom.

»Politika vseeno pušča sled, saj se tiče vsakega državljana. Kar me kljuva, je to, da stvari nisem odpeljal do konca, a treba je biti odgovoren in dosleden. Osebno bi me preveč motilo, če bi delal napake,« pove in doda, da so bile glavni razlog za takšno odločitev zdravstvene težave, ki jih ima z očmi. O tem, kakšno je njegovo zdravstveno stanje, za zdaj ne želi javno govoriti, pravi, da čaka na izvide in da ne želi, da bi ljudje manipulirali z informacijami. »Bom povedal, ko bo stvar dokončna.«

Iz cone udobja

47-letni Zavec je v politiko vstopil na zadnjih državnozborskih volitvah. Na listi Gibanja Svobode je bil izvoljen za poslanca. Da se je podal v politiko, mu ni žal. »Ne, to ni bila napačna odločitev. V življenju moramo tudi iz cone udobja. Mislim, da bi kot družba bolje živeli, če bi vsi tako ravnali. Ravno minule poplave so eden izmed dokazov, da je prava smer sodelovanje, ne pa egoizem in razdruževanje, čemur smo bili priča v preteklosti.« Doda še, da bi se vsak moral do neke mere vključiti v politiko, seveda po svojih zmožnostih.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Bil je profesionalni boksar in na vprašanje, ali lahko potegne kakšne vzporednice med športom in politiko, odgovori, da lahko. »Če hočeš dobro delati kot poslanec, je to izjemno zahtevno. Dosleden moraš biti, redoljuben in natančen. V mnogih korakih gre za odpovedovanje, garanje, čeprav mnogim to ni jasno. Daleč od zagovora, ampak je to res zelo zahtevno delo. Na žalost so v preteklosti nekateri poskrbeli, da je delo poslanca nečastno, a dejstvo je, da sta družba in država odvisna od dela poslanca.«

Poleg Zavca je z današnjim dnem poslanske klopi zapustil tudi Martin Marzidovšek. Slednji je hramu demokracije pomahal v slovo zaradi novega kariernega izziva, svoje poslanstvo bo nadaljeval na področju umetne inteligence. Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je na seji dejal, da čeprav v javnosti nista bila najbolj vidna, sta bila v poslanski skupini izjemna dodana vrednost. Poudaril je, da poslanska skupina ostaja polnoštevilčna in da so vsi skupaj zavezani istim programskim ciljem in volivcem. Marzidovška bi lahko glede na volilne izide na lanskih parlamentarnih volitvah v poslanskih klopeh nasledil nekdanji poslanec Jurij Lep, Zavca pa vodja kabineta ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Süč.

Ne bo več sodil, kako preproste so stvari

Pravi, da po tej izkušnji nikoli več ne bo sodil, kako je nekaj preprosto narediti. »To je samo teorija. Vse ima svojo podlago, svoje zakone. Ali so smiselni ali ne, to je brezpredmetno. Včasih se nam zdi, da je vse brezveze, a ni tako. Če bi se spoštovalo vse, kar je zapisano, potem bi morda bilo lažje. Če bi bila pravila bolj jasno napisana, potem bi bilo jasno, kdo lahko dela, kdo greši in kdo odgovarja.« Doda še, da imamo kot družba nasploh preveč pravil in premalo odgovornosti.

Zavec je bil sicer eden izmed tistih poslancev, ki v državnem zboru ni velikokrat spregovoril. Danes prizna, da je to verjetno ena izmed »temnejših pik« njegove politične kariere, a hkrati doda, da se vse preveč ukvarjamo s tem, kako je kdo glasen in premalo s samo vsebino izrečenega. »Veliko jih govori samo zato, da bi bili slišani, zato povedo ene in iste stavke na našteto različnih načinov. Verjamem, da marsikdaj ne bi bilo treba sedeti v dvorani 12 ali 14 ur in bi se lahko bistveno prej dogovorili, če ne bi samo šteli besed.«

Boksarske rokavice Dejana Zavca FOTO: Tadej Regent/Delo

Čeprav zapušča poslanski stolček, pa Zavec ne namerava čisto dokončno zapustiti politike. Ostaja član stranke Gibanje Svoboda in namerava po svojih zmožnostih delovati na lokalni in državni ravni. Meni, da je to dolžnost vsakega državljana. »Vsi se umikamo in komentiramo zelo glasno, storimo pa zelo malo ali pa celo nagajamo. Skušal bom delovati v tistih delih, na katere se spoznam. Ne bom se vtikal v kulturo, četudi bi si morda želel. Eno je želja, drugo pa realno nekaj prispevati.«

Najprej zdravje, nato pa šport

Zavec se bo ob zaključku politične kariere v državnem zboru najprej posvetil zdravju, za naprej pa si želi biti ustvarjalen in produktiven. »Šport je tisto, zaradi česar sem postal prepoznaven. Najprej se bom posvetil zdravju, potem pa bo moja glavna dejavnost šport, trenerstvo. Želim si delovati v tem, kar najbolj obvladam.«

Za treninge v njegovem športnem centru so se zanimali tudi nekateri njegovi poslanski kolegi. Pravi, da mu je žal, da zanje ni izvedel kakšnega treninga. »Še posebej veliko zanimanja je boks pritegnil, ko sem jim povedal, da je agresija, ki je vidna na zunaj, pri boksu v bistvu zelo nepomembna. To je eden izmed najbolj produktivnih načinov sproščanja negativne energije.«

FOTO: Jaka Arbutina

Doda še, da bi politikom takšno obliko rekreacije zelo priporočil, saj so politiki izpostavljeni psihičnim stresom in naporom. »Politika je zame najbolj stresna zgodba, ki sem jo spoznal. Je pa zelo malo časa za odganjanje stresa, saj so urniki zelo natrpani. Če se bodo poslanci želeli dolgoročno otresti stresa, se bodo najlažje zaščitili z gibanjem.«