Znano, kdaj je angleški sev prispel v Slovenijo in koliko se je razširil

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so v torek potrdili, da so v vzorcu brisa osebe, ki je pripotovala iz Anglije, našli novi koronavirus, ki je zelo podoben novemu angleškemu sevu. Kot so pojasnili, se deli vzorca, ki so jih lahko analizirali, povsem ujemajo z angleškim sevom, niso pa mogli pridobiti celotne sekvence genoma. Kot je za Radio Slovenija povedala, vodja oddelka za mikrobiološke raziskave na NLZOH, je potnik iz Anglije v Slovenijo pripotoval konec decembra in je bil pozitiven na novi koronavirus.Na vprašanje, kakšna je verjetnost, da se je sev razširil, je Rupnikova odgovorila: »Glede na to, da je bil odkrit kot pozitiven, menim, da je bil dovolj dolgo in uspešno v karanteni in da verjetnost ne bi smela biti velika. Vendar ta in drugi novi tipi potujejo vzdolž celotnega sveta in je le vprašanje časa, kdaj bodo prišli v Slovenijo.«Da se sev ni nenadzorovano širil, so za Slovenske novice potrdili tudi na Nijz. »Glede na epidemiološko poizvedovanje in izvedeno poglobljeno iskanje kontaktov v omenjenem primeru ni prišlo do nenadzorovanega širjenja okužbe, saj so bili vsi vpleteni zelo dobro ozaveščeni o preventivnih higienskih ukrepih, ki so jih tudi striktno upoštevali«.Epidemiološka služba še vedno pokliče vsakega okuženega in poda navodila o obveščanju stikov.Rupnikova je za Radio Slovenija dodala, da obstaja tudi verjetnost, da bo prav v Sloveniji nastal nov sev in nova različica virusa: »Mutacije so naključne in ne vemo vnaprej, v kateri državi, populaciji in na kakšen način bo novi sev nastal.« Kljub temu da se angleški sev virusa izjemno hitro širi, pa po njenem mnenju ob upoštevanju ustreznih ukrepov tovrstne različice lahko uspešno obvladujemo.