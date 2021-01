V Sloveniji potrdili hudo nalezljivi angleški sev koronavirusa? Kar so analizirali, se ujema

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je v vzorcu osebe, ki je pripotovala iz Anglije, našel koronavirus, zelo podoben novemu angleškemu sevu. »Do sedaj smo samo pri enem vzorcu osebe, ki je pripotovala iz Anglije, našli virus, zelo podoben novemu angleškemu sevu. Vendar pridobljena sekvenca žal ni popolna. Tisti deli, ki smo jih lahko analizirali, pa se povsem ujemajo z novim angleškim sevom. Zato predvidevamo, da je v vzorcu zelo verjetno bil prisoten novi angleški sev, ne moremo pa tega povsem potrditi,« so še pojasnili iz nacionalnega laboratorija.



Že 11. januarja so na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano napisali: »Slovenija se ne more izogniti temu, da bi kateri od novih sevov novega koronavirusa prišel k nam. Zaznavamo jih v sosednjih državah in tudi k nam prihajajo ljudje, ki so se lahko okužili v tujini.«



Značilnost za nove mutacije – omenjajo britanski, škotski in nigerijski sev – je hitrejše širjenje virusa oziroma njegova večja kužnost. »Ko virus vstopi v naša dihala, se trdneje oz. uspešneje veže in vstopi v celico. Ugotovili so, da se je reprodukcijsko število pri novem sevu povečalo za približno 0,4, kar pomeni, da če je prej en človek okužil 1,1 človeka, zdaj okuži 1,5.« Nevarnost novega seva ni v težjem poteku bolezni, ampak v večjem številu ljudi, ki bodo potrebovali zdravniško pomoč.



