Znano, ali je Čeferin kršil določila zakona o integriteti, kar mu je očital Gregorčič

Nekdanji predsednik programskega sveta RTV Slovenija Peter Gregorčič je ustavnega sodnika Roka Čeferina prijavil na KPK. Meni, da je Čeferin kršil določbe o nasprotju interesov s sodelovanjem pri oceni ustavnosti novele zakona o RTV Slovenija.

S KPK so zdaj sporočili, da so zaključili postopek v zvezi z očitki o nasprotju interesov ustavnega sodnika Roka Čeferina, ki je bil naveden kot sodnik poročevalec v postopku presoje ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenij (ZRTVS-1B), ki ga je Ustavno sodišče vodilo na podlagi zahteve Državnega sveta RS.

Komisija kršitev ni ugotovila

Komisija ni ugotovila kršitev iz lastnih pristojnosti ali iz pristojnosti drugih organov, zato je postopek ustavila.

Ozadje zgodbe

Rok Čeferin je bil januarja lani izločen iz obravnave in odločanja o zadevi, v okviru katere je ustavno sodišče presojalo ustavnost novele zakona o RTV Slovenija. Uprava RTV Slovenija je pobudo za oceno ustavnosti, ki jo je konec leta 2022 vložil nekdanji predsednik programskega sveta RTV Slovenija Peter Gregorčič, novembra umaknila, sodišče pa o njej ni odločilo.

DS je nato decembra vložil zahtevo za oceno ustavnosti novele zakona o RTV Slovenija, saj meni, da novela krši več členov ustave zaradi postopka sprejemanja in vsebine. Kot je Gregorčič zapisal v utemeljitvi prijave KPK, je DS takrat ustavnemu sodišču predlagal, naj njihovo zahtevo za presojo ustavnosti združi z zadevo, v kateri je ustavno sodišče Čeferina že izločilo.

Kaj pojasnjuje KPK

»V predhodnem preizkusu prijave, ki jo je prejela 3. maja letos, je Komisija pridobila pojasnila Ustavnega sodišča RS in preučila področno zakonodajo. Ugotovila je, da je dr. Rok Čeferin 19. 4. 2024 podal predlog za izločitev v zadevi, ki jo je Ustavno sodišče RS na zahtevo Državnega sveta RS vodilo glede presoje ustavnosti ZRTVS-1B, saj je bil že izločen iz druge zadeve, ki se prav tako nanaša na isti zakon. Predlog za izločitev je bil 25. 4. 2024 uvrščen na sklic naslednje seje Ustavnega sodišča RS. Ta je bila 9. 5. 2024, ko je Ustavno sodišče RS odločilo, da se sodnik izloči pri obravnavanju in odločanju v tej zadevi.«

V primerih okoliščin nasprotja interesov ustavnih sodnikov ne veljajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, za uresničevanje katerega je pristojna Komisija.

Izločanje ustavnih sodnikov namreč ureja Zakon o ustavnem sodišču (in podrobneje Poslovnik Ustavnega sodišča), določbe ZIntPK pa v skladu s 3. odstavkom veljajo le, če drug zakon vprašanj o nasprotju interesov ne ureja drugače, pojasnjujejo.

»Z vidika tega, ali je zadevo treba odstopiti drugemu pristojnemu organu (torej Ustavnemu sodišču), pa je Komisija pridobila dodatne informacije glede izločanja. Pri tem je bistveno, da se sodnik Ustavnega sodišča RS ne more sam izločiti iz odločanja v konkretni zadevi, temveč o tem vedno odločajo (na zahtevo udeleženca postopka ali na predlog samega sodnika) drugi ustavni sodniki. Ker je bil dr. Rok Čeferin na seji 9. 5. 2024 v skladu z določbami Zakona o ustavnem sodišču že izločen iz zadeve, Komisija tudi v zvezi s tem ni potrdila sumov kršitev iz pristojnosti drugih organov.«