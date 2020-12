Znani prvi rezultati hitrega testiranja, preverite, koliko je pozitivnih

Dolga vrsta čakajočih v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec

Namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni na NIJZ Nuška Čakš Jager je



Tisti, ki so bolni, naj v vrste za testiranje ne hodijo, je pozvala, temveč se za testiranje dogovorijo z osebnim zdravnikom.



Čakš Jagrova je dejala, da je sistem beleženja zastavljen tako, da se bodo podatki PCR-testov in hitrih testov zbirali ločeno in v statistiki ne bo podvajanj. Po njenih navedbah bodo nekatere posameznike glede na strokovne odločitve in klinično stanje testirali še dodatno in jih tako natančno opredelili.

Zanimanje za hitro testiranje na novi koronavirus v Ljubljani je bilo precejšnje, kolona ljudi se je vila kot kača v okolici Kongresnega trga, kjer je postavljen začasni laboratorij. Po poročanju STA so nekateri na testiranje čakali okoli dve uri.Preberite tudi:Večina se je za testiranje odločila, ker so imeli v zadnjih dneh rizičen stik ali pa želijo pred prazniki preveriti, ali so okuženi. Eden mlajših čakajočih se je na primer v minulih dneh srečal z očetom, na parkirišču sta si ob upoštevanju vseh ukrepov predala paket. A je zvečer izvedel, da je oče zbolel. Okužbe še nima potrjene. Zato se je odločil za preventivno testiranje, saj ne želi okužbe prenesti naprej. V službi ima sicer dopust.Preberite tudi:Nad gnečo je bila presenečena starejša ženska z Viča. »Mislila sem, da bo ljudi manj. Zjutraj so rekli, da je vrsta do Ljubljanice. Sem si rekla, da bom šla v času kosila, ko bo gneča manjša.« Pred prazniki namreč želi biti prepričana, da ni okužena. Tudi ženska nekoliko pred njo se je prišla testirat pred prazniki. Ima dva otroka, s katerimi se bo videla izmenično, najprej z enim, potem pa še z drugim.Na testiranje so prišli mlajši in starejši. Nekateri so se na čakanje pripravili in si prinesli čtivo, drugi pa so se na testiranje odpravili v skupinah.Rezultat testa je znan po približno 15 minutah. Testirana oseba je obveščena po SMS, hkrati prejme navodila, kako ukrepati. RTV Slovenija pa je poročala, da so doslej v Ljubljani testirali 300 ljudi, od tega jih je bilo 30, torej 10 odstotkov pozitivnih.V Ljubljani se je na Kongresnem trgu mogoče testirati med 8. in 17. uro, teste pa bodo opravljali do četrtka. Testiranje pa poteka oz. bo v prihodnjih dneh v vseh mestnih občinah in nekaterih drugih krajih.Vsi, ki bi se želeli testirati, morajo s seboj prinesi osebni dokument in zdravstveno izkaznico. Testiranje bo za prebivalce brezplačno. Za testiranje se ni treba naročiti.Na celjskem sejmišču je treba na testiranje čakati več kot uro, saj je v čakalni vrsti preko 100 ljudi. Mobilna enota opravi do dva testa na minuto, rezultati pa so znani v 15 do 30 minutah.