Takšna je gneča za testiranje, prišel tudi Janković (FOTO, VIDEO)

Testiranje je brezplačno. Nanj se ni treba naročiti, če se odločite za test, pa morate imeti s seboj zdravstveno in osebno izkaznico.



Rezultati testa so znani v približno 15 minutah, ko testirana oseba prejme tudi nadaljnja navodila. Če test pokaže, da ste pozitivni, pojdite domov in kontaktirajte s svojim osebnim zdravnikom.

Hitro testiranje na novi koronavirus na Kongresnem trgu v Ljubljani. FOTO: A. L.

Začetek brezplačnega hitrega testiranja na covid 19 na Kongresnem trgu v Ljubljani. FOTO: Marko Feist

V več slovenskih mestih se je začelo t. i. hitro testiranje na novi koronavirus. Sodeč po gneči v Ljubljani, je zanimanje med Slovenci veliko. Kako poteka testiranje na Kongresnem trgu v prestolnici, si je sam ogledal tudi župan, ki pa se tokrat ni odločil za testiranje.Preberite tudi:Poleg Ljubljane so testiranja načrtovana še v Celju, Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici, Murski Soboti, Slovenj Gradcu, Kopru, Kranju, Velenju, na Ptuju ter v Lenartu in Sevnici, ki sta z okužbami bolj obremenjeni območji. Ponekod se bo začelo z zamudo, saj je bilo testiranje sprva načrtovano samo v Ljubljani, kjer so testirati začeli ob 8. uri. Testirali naj bi od torka do četrtka od 8. do 17. ure.Testiranje bo v Celju potekalo v hali A na Celjskem sejmišču, in sicer danes od 10. do 17. ure, v sredo od 9. do 17. ure in v četrtek 9. do 15. ure.Iz Mestne občine Novo mesto so sporočili, da bodo testirali v avli Kulturnega centra Janeza Trdine. Danes bo omogočeno med 12. in 17. uro, v sredo med 9. in 17. uro, v četrtek pa med 9. in 15. uro.Iz sevniškega zdravstvenega doma so sporočili, da bodo testirali danes od 12. do 15. ure in v sredo od 11. do 15. ure.Na Ptuju se bo testiranje izvajalo na parkirišču pri Zdravstvenem domu Ptuj, od danes do petka med 9. in 17 uro.V Novi Gorici se testiranje začenja danes ob 10. uri, mobilna ekipa pa bo postavljena na parkirišču ob stavbi Okrožnega sodišča v Novi Gorici. V sredo in četrtek bo testiranje potekalo med 9. in 17. uro, odvisno bo od odzivnosti prebivalstva, je za STA pojasnil predstojnik območne enote NIJZ v Novi GoriciMnožično testiranje pa se bo v Slovenj Gradcu začelo v soboto, so zapisali na spletni strani občine. Potekalo bo ves dan v skladu z zmogljivostmi mobilne ekipe. Načrtovana lokacija je pred športno dvorano Slovenj Gradec.