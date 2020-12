Številke za ponedeljek: Imamo 20 in 25,58 odstotkov pozitivnih(V ŽIVO)

Na novinarski konferenca o aktualnem stanju glede covida 19 bodo sodelovali minister za notranje zadeve, državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nr ter vladni govorecVlada je v ponedeljek na dopisni seji sprejela, da se s 24. decembrom ustavljajo nekatere storitve, za božične praznike in novo leto pa bomo lahko ibiskali sorodnike tudi na drugem koncu države Preberite tudi:V Sloveniji smo v ponedeljek ob 5.763 testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.474 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 25,58 odstotka vseh testiranih. Umrlo je 39 ljudi. Vladni govorec Jelko Kacin je ob tem dejal: »Včeraj je bilo opravljenih 7.416 testiranj. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za skupno število opravljenih PCR in hitrih testov. Potrjenih je bilo 1504 novih okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 20,0 %.« Za primerjavo, prejšnji torek je bilo pozitivnih 1.530 testov oz. 27,1 odstotka. 2.418 skupaj je mrtvih doslej zaradi covid 19.»Na množično testiranje se ni potrebno prijaviti, s seboj morate imeti le zdravstveno izkaznico ali osebni dokument. Rezultat testa boste po opravljenem testiranju preko SMS-sporočila, predvidoma v roku 15 minut, prejeli na svoj telefon, zato se na mestu testiranja nikar ne zadržujte dlje, kot je to res nujno potrebno,« je na začetku konference o hitrem testiranju povedalNotranji minister Aleš Hojs je na nov dlok, ki bo v veljavi od 24. decembra do 4. januarja – to ne pomeni, da ga ne bomo preizkušali na sedem dni. »Za spremembe tega odloka se bomo odločili, če se bo epidemiološka slika drastično poslabšala, kar pa sam ne verjamem,« je dejal.Po besedah Hojsa, nov odlok prinaša omejitev gibanje v nočnem času od 21. ure do 6. ure zjurtaj ostaja tudi v veljavi za praznike, tako na božični večer, božič, novo leto, 2. januarja. Druga pomembna stvar pa je omilitev omejitve gibanja znoraj posamezne statistčne regije od 24. 12. od 12. ure do 25. 12. do 20. ure in enako 31. 12. od 12. ure do 1. januarja do 20. ure. V tem času je vsem, ki bi želeli opraviti obisk zasebne narave, dovoljen prehod občinskih meja brez omejitev, brez uporabe aplikacije ... Kar morajo policistu ljudje povedati, je to, da se odpravljajo na obisk zasebne narave. V teh dveh dneh je omejitev šest odraslih članov in pa neomejeno glede otrok, ki imajo manj kot 15 let.