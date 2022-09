Znani obraz Natašo Pirc Musar pozval k odstopu. Ni mu ostala dolžna

Nataša Pirc Musar od kandidature ne bo odstopila, je neomajna. »Očitno je prvo orodje meni neznanih oseb, ki želijo na vsak način preprečiti mojo kandidaturo za predsednico, gospod Erik Brecelj, nedvomno vrhunski zdravnik in poznavalec zdravstvenega področja,« piše pravnica.

Brecelj je te dni v enem od pogovorov dejal, da je od predsedniške kandidatke prejemal grozilna pisma, ko je opozarjal na kriminal in korupcijo v zdravstvu. Pirc Musarjeva to zanika in dodaja, da so v odvetniški pisarni »pred več kot dvema letoma v zastopstvu naših strank naslovili dr. Erika Breclja s pozivom k spoštovanju njihovih pravic. Nikakor ni šlo za grožnje, še manj za moje osebno pisanje njemu. Vsebine pisem žal brez soglasja strank ne morem razkriti, vsekakor pa jo lahko dr. Brecelj in ga k temu pozivam.«

Komentirala je še Brecljevo izjavo »moje mnenje je sicer, da je treba to funkcijo ukiniti, če bo na to mesto izvoljena ona«, in sicer, da gre za v demokraciji nedostojno zahtevo, ki spada v neke druge čase in neko drugo ureditev.

Nataši Pirc Musar je uspelo zbrati več kot pet tisoč podpisov državljank in državljanov, v sredo pa bo kandidaturo vložila.