Znani duhovnik ob odpovedi martinovanja: »Bomo zdaj duhovnikom prepovedali voziti po državnih cestah, ker sta Cerkev in država ločeni?«

V Gibanju Svoboda so ostro obsodili napade na njihovo svetnico in poslanko Tamaro Vonta

V Gibanju Svoboda so ostro obsodili napade na njihovo svetnico in poslanko Tamaro Vonta, ki jih je bila deležna zaradi svojega nasprotovanja izvedbi martinovanja v prostorih ene od osnovnih šol v občini Krško. Napadi so nesprejemljivi in kažejo na potrebo po spoštljivem dialogu v družbi, menijo v Svobodi.

Je bila pa Vonta žaljivk deležna tudi na družbenih omrežjih, med drugim na račun dejstva, da je ženska.

»Takšno ravnanje ni le nedopustno, ampak tudi ruši temelje demokratičnega dialoga, ki si ga kot družba prizadevamo graditi. Tamari Vonta izražamo absolutno podporo in poudarjamo, da bomo vedno stali ob strani vsem, ki se zavzemajo za spoštljivo komunikacijo in obravnavo brez predsodkov,« so zapisali.