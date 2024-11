Bivša ministrica dosegla prepoved martinovanja: »Ne, ni me sram«

V petek smo pisali o odzivu poslanke Emilije Stojmenove Duh, ki jo je zmotila napoved martinovanja na Osnovni šoli Leskovec, kjer naj bi kot del programa izpeljali tudi blagoslov vina. Sedaj je znano, da je šla stvar še dlje, prireditev je namreč odpovedana. Kulturno društvo se je na prepoved odzvalo z ogorčeno objavo na facebooku.

»Naša kulturna prireditev 'Martinovanje po starih in novih šegah' je ODPOVEDANA. Spoštovani poslanka Vonta in nekdanja ministrica Stojmenova Duh, dobili sta bitko. Upamo, da sta zadovoljni,« je na družbenem omrežju zapisal Upravni odbor Kulturnega društva Leskovec pri Krškem.

Menijo, da gre za »politični napad« s strani poslanke in občinske svetnice Tamare Vonta ter nekdanje ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. »Prav je, da naši zvesti obiskovalci poznajo razlog, zakaj prekinjamo dolgoletno tradicijo svoje prireditve, ki mimogrede ni veselica, ampak kulturna prireditev,« so zapisali.

Alkohol v šoli?

»V četrtek,« pojasnjujejo dogajanje zadnjih dni, »je na seji Občinskega sveta Mestne občine Krško svetnica Gibanja Svoboda Tamara Vonta zastavila vprašanje, kakšno stališče ima občina glede naše prireditve, ki naj bi potekala v Osnovni šoli Leskovec pri Krškem, glede na to, da imamo v Leskovcu novo dvorano za prirejanje dogodkov.« Pri tem je poudarila blagoslov vina oziroma »predvsem dejstvo, da se na odru pojavi alkohol«.

Nekateri na družbenih omrežjih so mnenja, da bi se poslanka lahko sramovala tega, da je dosegla prepoved.

Stojmenova Duh se je na očitke danes odzvala in zapisala: »Da bi me bilo sram, ker sem proti alkoholu v šoli? Ne, ni me sram. Alkohol in blagoslavljanje le-tega nimata kaj iskati v vzgojno-izobraževalnih zavodih.«

Zakon je na strani poslanke

Upravni odbor Kulturnega društva Leskovec pri Krškem meni, da bi »kot someščanka« in »poslanka iz naše občine« lahko pristopila in jim dala »dobronameren« nasvet, da bi spremenili koncept prireditve.

Ob tem utemeljujejo izbiro šole za izvedbo dogodka z njeno kapaciteto, saj naj bi prireditev vsako leto obiskalo 350 obiskovalcev, nova dvorana pa da jih sprejme le 140. V nadaljevanju zapisa kljub vsemu priznavajo, da je »zaradi spornega namena blagoslova vina zakon na poslankini strani«.

»Medijski linč društva«

»V ponedeljek so vodstvu leskovške šole napovedale svoj obisk različne inšpekcije, če bo prireditev potekala v prostorih šole. Dodajmo, da bi dogodek moral potekati v soboto zvečer, izven šolskega procesa. Žal nam je, da smo šolo, s katero smo vsa leta odlično sodelovali, spravili v tako nezavidljiv položaj,« so pojasnili in dodali, da sta jim preostali dve možnosti: izvedba v manjšem obsegu v novi dvorani ali odpoved.

Odločili so se za slednjo, a zapis se tam ne konča. Menijo, da bi morali biti deležni »pohval za ohranjanje slovenske tradicije in razvoja kulture v domačem kraju,« namesto tega pa so dobili »nož v hrbet, in to od lokalnih veljakov«.

