Znana slovenska igralka gladovna stavka: »Gre za dejanje obupa, a tudi zadnji kanček upanja v človečnost«

Igralka Draga Potočnjak gladovno stavka od petka v prostorih Slovenskega mladinskega gledališča (SMG). Letošnja prejemnica nagrade Polde Bibič za življenjsko delo naj bi stavkala do nedelje. Kot je zapisala v izjavi, je stavka dejanje obupa, a tudi zadnji kanček upanja v solidarnost in človečnost.

Njeno gladovno stavko podpirajo tudi v SMG

Potočnjak v svoji izjavi poziva tudi k takojšnjemu priznanju Palestine kot države ter prekinitvi gospodarskih in diplomatskih odnosov z Izraelom.

Poleg tega zahteva »odločno in glasno zavzemanje za ustavitev vojne in genocida, mučenja in trpinčenja palestinskega ljudstva v Gazi in na Zahodnem bregu, odločnejše zahteve za takojšnjo zagotovitev in dostavo humanitarne pomoči, takojšnjo prepoved razpolaganja z ozemljem republike Slovenije, njenim zračnim prostorom in akvatorijem za prevoze in dostavo vojaških sil in sredstev za izvrševanje genocida, ki ga Izrael izvaja ob pomoči ZDA«.

Žalostna statistika Po napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani, ko so njegovi pripadniki na jugu Izraela ubili okoli 1170 ljudi, večinoma civilistov, še 250 pa jih zajeli za talce, je Izrael sprožil ofenzivo na Gazo. V izraelskih napadih je bilo na območju Gaze od začetka vojne doslej ubitih več kot 33.700 ljudi, večinoma žensk in otrok.

Igralka v gledališču uro pred vsako predstavo in po njej zbira podpise podpore in bere svojo izjavo. Poleg tega lahko posamezniki podporo stavkajoči izrazijo na posebni spletni strani, ki je dostopna prek povezave sta.si/q0IemT.