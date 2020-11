Zmerjal jih je s ‘kurami nesnicami‘, SD bo župana izključil

Ilirskobistriški župan Emil Rojc, član SD, je nedavno na novinarska vprašanja Primorskih novic v zvezi z načrtovano gradnjo avtoceste med Postojno in Jelšanami pojasnil, da si občina za gradnjo avtoceste prizadeva na različne načine, vendar so pri tem med večjimi ovirami časopisni članki, »katerih avtorice so gospe novinarke s tako imenovanim 'kurjim sindromom'. Njegovi učinki pa se po njegovem kažejo v člankih »na nivoju 'kure nesnice'«.



Zaradi teh izjav so protestirali v društvu novinarjev Slovenije, obsodili so jih tudi v stranki SD.







Župana so v stranki večkrat pozvali, naj se umiri, zdaj pa so se odločili, da ga izključijo iz svojih vrst. Kot so poročali v 24ur, je sicer postopek izključitve na začetku, župan Rojc bo imel možnost zagovora, možne pa so tudi pritožbe.