Jelinič o letošnjih jaslicah: Mali Jezus še razmišlja, ali bo deček, deklica ali nekaj tretjega

Zadnje čase damo veliko na politično korektnost, ki je na trenutke morda celo pretirana. Res, da je treba spoštovati različnost, jo sprejemati, ne diskriminirati na podlagi spola, rase, veroizpovedi … A mnogi gredo v tem predaleč. Predvsem v Združenih državah Amerike, kjer živijo pisana množica ljudi z vseh koncev in krajev.

Tam se denimo ne spodobi več, da si belke lase spletajo v drobne kitke, pričeska je namreč značilna za temnopolte ženske. Pred časom so pod pritiski temnopoltih klonili tudi filmski ustvarjalci in na velika platna poslali novo različico priljubljene Disneyjeve risanke Mala morska deklica, v kateri je Ariela temnejše polti.

Vedno več prepovedi

Pri nas je letos veliko prahu dvignila odpoved martinovanja, ker se nekaterim lokacija, dogodek bi moral potekati v prostorih osnove šole, ni zdela primerna, prav tako so iz enega od miklavževanj zaradi pritožb staršev izločili parkeljne, ki so sicer tradicionalni spremljevalci prvega dobrega moža, ki otroke obišče decembra.

Na podobno vižo je zdaj jaslice, ki jih tradicionalno postavljamo ob božiču, posodobil nekdanji poslanec Zmago Jelinčič Plemeniti. Na družabnem omrežju je objavil fotografijo izredno pomanjkljivih jaslic, ki so pravzaprav zgolj prazna lesena hišica. In pojasnil: »Ni živali, ker različna društva prepovedujejo trpinčenje živali v zimskem mrazu in ob pomanjkanju hrane. Ni Marije, ker feministke menijo, da se lik ženske ne sme izkoriščati. Ni Jožefa, tesarja, ker uredba prepoveduje delo ob nedeljah in praznikih. Mali Jezus še razmišlja, ali bo deček, deklica ali nekaj tretjega. Trije kralji se bojijo, da jih ne bi razglasili za nezakonite migrante. Angelov ni, ker bi lahko užalili čustva ateistov in pripadnikov drugih ver, ki ne verjamejo v angele.«

Na srečo so dovoljene vsaj jasli, saj so izdelane in recikliranih materialov. Upamo, da vaše niso plastične.