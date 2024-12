»Na dogodek ne bo parkljev!« Bogataj: V Sloveniji ne mine dan, ki ne bi sodil v okvire psihiatrije

Od nekdaj je veljalo, da so parklji namenjeni predvsem strašenju otrok, kot simbol kazni za neubogljive, in da bodo odnesli tistega, ki ni priden. Vsakoletni tradicionalni sprevod Miklavža pospremijo angelčki, ki obdarujejo pridne otroke, parklji in vragi pa strašijo poredne. A letos bo vsaj v Svetem Juriju ob Ščavnici tradicionalno miklavževanje potekalo drugače.

Tamkajšnje turistično društvo Sveti Jurij ob Ščavnici se je odločilo, da na današnji dogodek ne bodo povabili parkljev zaradi pritožb nekaterih staršev, ki otrok ne bi pripeljali na dogodek, če bodo tam parklji.

»Vabljeni k prijavi tudi tisti, ki otrok zaradi parkljev do zdaj niste prijavili,« je Turistično društvo Sveti Jurij ob Ščavnici zapisalo na svoji facebook strani in z debelejšimi črkami zapisalo »parkljev ne bo«.

»Otrok ne želimo pomehkužiti«

Na organizatorja smo naslovili vprašanje, kaj je vplivalo na njihovo odločitev, da parkljev ne bo.

»Za potezo smo se odločili zato, ker so parklji na prireditvi Miklavževanja v preteklosti prestopili mejo dobrega okusa. Pri miklavževanju se gre, da so parklji v ozadju in trkajo na vest otrok, če so ti bili »poredni«. To kar se je dogajalo na prejšnjih prireditvah ni bil ne kulturen in ne otroku prijazen dogodek, kar pa miklavževanje je. Ne želimo otrok pomehkužiti, želimo, da jim Miklavž ostane v lepem spominu na otroštvo in ne travma, ki jo bo nosil s seboj celo življenje,« so dejali za Slovenske novice.

Na očitke, da »uničujejo običaj« pravijo, da »podpiramo tradicijo in jo spoštujemo. Vemo, da so ob Miklavžu angelčki in parklji. Nismo proti parkljem, a ti naj imajo čut do otroka, navsezadnje si ne želimo dajati glavne note na porednost, ampak na to, da so otroci 'pridni.«

Odzivi staršev so bili deljeni

Pod objavo so se oglasili predvsem tisti, ki jim ne gre v račun, zakaj se krši tradicija:

• »Kaj se to gremo. Na vseh ravneh se trudimo ohranjati dediščino, zdaj pa takole. In nikoli ni bilo slabe volje«;

• »Vse stare običaje je treba pokvariti zaradi posameznih staršev, ki se sam bojijo parkljev? Imamo malo deco, pa si želimo in želijo, da bi miklavževanje bilo tako, kot more biti - Miklavžem, angelčki in obvezno s parklji. Tisti, ki so proti, pa so naj doma, saj dosti jih ne more biti.«:

• »Mislim, da je to napačna odločitev. Gre za tradicijo. Samo očitno, so pri Juriju najbolj hudi parklji.«

• »Drugo leto še Miklavža ne boste imeli. Pomembno pa je, da se noč čarovnic praznuje v maskah.«

Janez Bogataj: Reakcija staršev, ki so proti parkljem, mi je razumljiva

Poznavalca slovenske tradicije Janeza Bogataja smo vprašali, kako sam vidi tendenco »spreminjanja« običajev?

»Miklavž ima vedno pozitivno (angeli) in negativno (parklji) spremstvo. Povrhu vsega so parklji najstarejši preoblečeni spremljevalci, veliko starejši od samega Miklavža. Reakcija staršev mi je razumljiva, saj živim v Sloveniji, kjer ne mine dan brez pojavov in dejanj, ki sodijo v okvire psihiatrije!

Če črtate ob Miklavžu parklje, to potem ni več Miklavž, ampak nekaj drugega, tudi z drugačnim poimenovanjem. Če kdaj, se zlasti v sodobnosti vedno bolj soočamo z razmerji med dobrim in zlim. Slednjega je vedno več!«

