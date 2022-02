Zlatnik in srebrnik za kapetana Prevca (FOTO)

Linhartovo mesto z bližnjo okolico oziroma radovljiška občina ima pod streho dve novi olimpijski kolajni, in če se jih sešteje, poletne in zimske, dobimo zbir šestnajstih, kar je skoraj tretjina vseh slovenskih olimpijskih odličij. No, ena je sicer uvožena iz Hrvaške in precej se jih je v Radovljico, pošteno priznava župan Ciril Globočnik, priženilo. Novi dve, zlata in srebrna Petra Prevca iz Pekinga, sta že domači. Ko je pred par leti po poroki z Mino Lavtižar postal Radovljičan, je s seboj prinesel srebrno in bronasto iz Sočija. Na Vurnikovem trgu ga je pričakalo toliko bližnjih in daljnih sosedov, da jim je Peter, na oder ga je spremil sin Ludvik, dejal: »Se mi je zdelo, da bo trg kar malo majhen.«

Leški godbeniki so jih urezali po domače.

Zbranim je po domače zagodel leški pihalni orkester, nato pa je v uvodnem nagovoru župan Globočnik, nekoč plavalec, plavalni trener ter selektor plavalnih reprezentanc Slovenije, dejal: »Preden so prišle olimpijske medalje v Radovljico, je preteklo ogromno znoja in mnogo let treningov.

Ob tem je treba imeti vztrajnost, ki prinaša rezultate, kar dokazuje prav Peter Prevc.« Kot izkaz spoštovanja in nagrado za izjemne rezultate je občina Radovljica nosilcu dveh olimpijskih kolajn iz Pekinga, ki sta dopolnili njegov žlahtni duet iz Sočija 2014, podelila Linhartov zlatnik in srebrnik. »Počaščen sem, da sem lahko tukaj, ob Petru v tem trenutku,« je povedal zbranim Franci Petek, tudi Radovljičan, svetovni prvak v skokih iz leta 1991 in prvi uradni zastavonoša samostojne Slovenije na odprtju olimpijskih iger, bilo je daljnega leta 1992 v francoskem Albertvillu.

Čestitke starega borca

Peter Prevc, videti je bilo, da je na moč utrujen, je povedal, da se fantje pred odhodom na ekipno tekmo niso kaj preveč pogovarjali: »Le vsak od nas je s seboj vzel na vrh naleta pogum, kar nam ga je še ostalo.« »Večina je mislila, da Slovenija že ima olimpijsko kolajno, še preden se je tekma začela,« je bil odkrit Petek: »Pa ni bilo tako, saj se vse konča, ko je konec tekme. Medalja ni samoumevna, medalja se mora zgoditi.«

Čestitke župana Cirila Globočnika

Povezovalec programa je Prevca umestil med velikane slovenskega športa z največ olimpijskimi medaljami, med Tino Maze in Leona Štuklja, Prevc pa ga je popravil: »In Iztoka Čopa!« Seveda, tudi Čopa, ki je prav tako Radovljičan. Prebrali so pismo Prevcu, ki ga je zapisal legendarni Jure Franko, prvi slovenski dobitnik zimske olimpijske kolajne, in, da, uganili ste, tudi on se je z veleslalomskim srebrom iz Sarajeva 1984 preselil v Radovljico zaradi poroke z glasbenico Simono Vodopivec: »Iskrene čestitke od starega borca. Kot naturaliziran Radol'čan sem še posebno vesel, da je Radol'ca dobila tudi uradno medaljo in da se ne bo naokoli govorilo, da so olimpijske kolajne v Radol'co samo priženjene. In še to: da je ta kolajna končno zimska! Kot smučarja s Primorske so me tu vedno zafrkavali, naj grem rajši plavat. No, potem so pa v Radol'ci plavalno kolajno dobili, a ne (Sara Isakovič, srebro, Peking 2008, op. p.)?! Zdaj je pa končno, kot mora biti!« Ob koncu je Prevc zbranim dejal, da prihaja pomlad in nato poletje in da se bodo lahko sproščeno srečevali ob sprehodih v okolici in na Vurnikovem trgu.

16 olimpijskih medalj imajo Radovljičani.

Ob tem smo iz bližine zaslišali: »Pa pozimi tudi, saj bo gospod Peter Prevc, pa zapišite gospod z veliko začetnico, tudi čez štiri leta z novo olimpijsko kolajno ali morda dvema tu na odru Vurnikovega trga.«