Zlatko znova v pripor? Tako je odločilo sodišče

Policija je prejšnji teden na torkovih protestih aretirala reperja, ki pa je bil po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku v četrtek zvečer izpuščen na prostost. Preiskovalna sodnica tedaj ni odredila pripora zanj, je pa navzoča okrožna državna tožilka predlagala, da mu sodišče odredi pripor iz pripornega razloga ponovitvene nevarnosti za čas enega meseca od dneva, ko mu je bila odvzeta prostost.A kot so sporočili iz ljubljanskega okrožnega sodišča, je zunajobravnavni senat predlog tožilke zavrnil in tako ni odredil pripora Zlatka. Kot so zapisali, ni podan utemeljen sum, da je osumljeni storil očitano kaznivo dejanje hujskanja k upiranju. Ta je predpogoj za odreditev pripora, senat pa se tako v presojanje obstoja pripornih razlogov niti ni spuščal.Zlatko tako ostaja na prostosti. Čeprav mu policija še vedno ni vrnila telefona, se sledilcem že oglaša prek socialnih omrežij. V prvi objavi se je najprej javno distanciral odin zapisal, da nima političnih ambicij in je le en od protestnikov. Sledilcem se je zahvalil za podporo in tudi sporočil, da mu še vedno niso vrnili telefona, ki mu ga je ob aretaciji odvzela policija.