Živžav v novem vrtcu

Poleti so obnovili vrtec v Beltincih, investicija je obsegala rekonstrukcijo in prizidavo dveh igralnic s sanitarijami in terasama za prvo starostno obdobje, preuredili so hodnike in namestili nove garderobne omare. Prav tako so uredili asfaltne površine in parkirišče. Skupna vrednost naložbene investicije je ocenjena na več kot 420.000 evrov.

Na nedavnem slovesnem odprtju je zbrane, med njimi poslanca v državnem zboru Jožefa Horvata, župana Marka Viraga, prvo ravnateljico Miroslavo Šömen in predstojnico Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, območna enota Murska Sobota Darjo Farič Klemenčič, pozdravila ravnateljica Martina Vidonja.

Malčki so pripravili kulturni program. FOTOGRAFIJE: Jože Žerdin

Vrtec Beltinci je bil odprt leta 1985, v tem času pa večkrat dograjen in obnovljen. Takoj po ustanovitvi samostojnega zavoda Vrtec Beltinci se je občina lotila gradnje novih prepotrebnih prostorov, ki so lahko sprejeli najmlajše otroke. Ustanovo zdaj obiskuje 300 otrok.

Ti so se predstavili tudi v kulturnem programu in simbolično pokazali, kako poteka njihov dan. Vsi skupaj – zaposleni in malčki – so zapeli himno vrtca V hiški topline otroci smo vsi, ob igri in delu rastemo mi.