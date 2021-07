Zelo dobra novica, saj je Slovenija v celoti zelena, preverite, kako je drugod po Evropi

S 1. julijem izdan nov zemljevid Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je zeleno obarvana celotna Slovenija. Pretekli teden je namreč oranžen ostal zahodni del Slovenije, medtem ko je bil vzhodni že zelen. Zdaj so vsi deli države zeleni. To se zgodi takrat, ko je 14-dnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev nižja od 50 in delež pozitivnih testov nižji od štirih odstotkov ali ko je incidenca nižja od 75 in delež pozitivnih testov nižji od odstotka.V Sloveniji je 14-dnevna incidenca znašala približno 40 na 100.000 prebivalcev.Zeleno obarvana je večina drugih držav v Evropi. Od Grčije do Italije, Skandinavije in Francije. Oranžen oziroma rdeč ostaja Iberski polotok.