Policija po polnoči prejela več klicev o skupini, vse vpletene že dodobra poznajo

Policisti so včeraj obravnavali dvajset dogodkov iz področja javnega reda, od tega je bilo osem kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in dve v zasebnem prostoru.

Brežiški policisti so zaradi psihičnega nasilja nad bivšo izvenzakonsko partnerico izrekli ukrep prepovedi približevanja 44-letniku, ki ga bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini tudi kazensko ovadili. Krški policisti so popoldne na Senovem napisali plačilni nalog 61-letnici, ki se je nedostojno vedla do sosede.

Novomeški policisti so ob enajstih ponoči posredovali v Brezju in zaradi kršitve javnega reda in miru 22-letniku napisali plačilni nalog. Zaradi več prijav motenja okolice z glasno glasbo so tam posredovali tudi popoldne in zvečer. 27-letniku so zaradi preglasne glasbe prav tako napisali plačilni nalog.

Nekaj po polnoči so na številki 113 prejeli več klicev o skupini, ki je razgrajala na Cesti bratov Milavcev in pri povzročila tudi nekaj škode na eni od hiš. Policisti so popisali sedem akterjev, ki naj bi se med seboj poznali, se sprli in tudi fizično obračunavali. Pri tem je bil eden tudi lažje telesno poškodovan, razbili pa so tudi eno okno. Policisti vse vpletene že dodobra poznajo, okoliščine in njihove vloge pa še preiskujejo.

V Rojah in Bereči vasi so šentjernejski in metliški policisti uvedli postopek zoper dve osebi, ki sta kurili smeti in zadimili okolico s smrdečim dimom.