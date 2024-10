Zdravstvena ministrica z izjavo v Odmevih razburila tudi Rosvito Pesek (VIDEO)

Osnutek novele zakona o zdravstveni dejavnosti že nekaj časa buri duhove, saj bi lahko na številnih področjih ostali brez zdravnikov. Zdaj pa je javnost še dodano razburila izjava ministrice Valentine Prevolnik Rupel v Odmevih, saj je dejala, da je jasno, da bo zdravstveni sistem zanihal, kar bo na neki točki lahko še podaljšalo čakalne dobe.

»Rekli ste, da bo zdravstveni sistem zanihal ne glede na to, kakšne rešitve bodo, za neko prehodno obdobje se bodo čakalne dobe tudi podaljšale. Gospa ministrica, to se preprosto ne sme zgoditi. Mi nimamo časa, da nam ob tem, ko 140 tisoč ljudi nima osebnega zdravnika, zdravstveni sistem še zaniha, če imamo za nevrološki pregled pet mesecev čakalno dobo, za dermatologijo pet, za revmatologijo pa štiri. Kako si to predstavljate? Kakšna je vaša obljuba kot odgovorne osebe za zdravstvo, da rečete: gotovo nam bo sistem še zanihal? Na kaj nas vi pravzaprav pripravljate?« je ministrico spraševala Rosvita Pesek.

Ministrica: Prvič bomo imeli dejanske podatke o čakalnih dobah

»Ne mešajmo stvari. Pripravljamo več ukrepov na več področjih. Eden izmed teh je zakon o zdravstveni dejavnosti. Jasno je, da bo z enim od temeljnih zakonov na področju zdravstva, ki ga spreminjamo, sistem zanihal. Tega ne moremo zanikati. Pripravljamo pa številne druge ukrepe, ki bodo uredili preglednost čakalnih dob, čakalnih vrst, prvič bomo imeli dejanske podatke o tem, koliko je realizirana čakalna doba, koliko ljudje dejansko čakajo od takrat, ko so napoteni do storitev, do takrat, ko storitev prejmejo. V ta namen je bil sprejet pravilnik o čakalnih dobah,« je dejala ministrica, ki je napovedala še, da bodo spremenili tudi zakon o pacientovih pravicah.