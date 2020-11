Zdravniku Rozmanu grozijo in ga sramotijo, zdaj mu je prekipelo

Že več mesecev na elektronske naslove slovenskih medijev, bolnišnic, politikov in celo policije prihajajo sporočila od pošiljatelja resnična resničnost, ki izraža prepričanje, da je koronavirus izmišljen. V zadnjem elektronskem sporočilu je anonimnežin druge označil za sužnje, obtožil jih je celo, da »od zadaj delajo zločine nad prebivalstvom«.Tovrstne navedbe pa so očitno pripomogle, da je prekipelo tudi sicer umirjenemu Rozmanu. »Že tedne dobivamo sramotilne maile polne groženj iz anonimnega naslova resnična resničnost. Po mojem razumevanju takšno pošiljanje ni zgolj pomankanje dobrega okusa in razsodnosti, pač pa gre za kaznivo dejanje. Stalno nadlegovanje, sramotenje in grožnje so vzorec rjavosrajčnikov iz časov Nemčije pred drugo svetovno vojno,« je zapisal direktor Univerzitetne klinike Golnik.Rozman je spomnil tudi na nadlegovanje Kreka in poudaril, da tega ne bi smeli več tolerirati. Policijo in inšpektorat poziva, da izsledita pošiljatelja in sprožita ustrezne postopke.